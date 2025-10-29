Principais conclusões Descubra as tendências que vão marcar os mercados financeiros em 2025 .

Aprenda com especialistas da BlackRock , Invesco e Euronext Lisboa

Participe gratuitamente no maior evento online de literacia financeira da XTB.

O maior evento online dedicado aos investidores está de volta! A XTB Masterclass 2025 acontece no dia 22 de novembro, e promete reunir alguns dos nomes mais influentes do mundo financeiro e tecnológico para discutir o que esperar do próximo ano nos mercados. Um evento para todos os que querem investir melhor A XTB Masterclass é um evento anual gratuito que tem como objetivo promover a literacia financeira e ajudar os investidores — iniciantes ou experientes — a tomarem decisões mais informadas. Nesta edição, o painel de convidados inclui André Themudo (BlackRock), Rita Piçarra (Ex-CFO da Microsoft), Isabel Ucha (Euronext Lisboa) e Rui Bairrada (Doutor Finanças), entre outros especialistas, que irão partilhar a sua visão sobre tendências macroeconómicas, tecnologia e investimento. O que vai poder aprender Durante o evento, os participantes terão acesso a várias apresentações e debates que abordarão: As principais tendências económicas globais ;

O impacto da inteligência artificial e da inovação tecnológica nos mercados financeiros;

Estratégias práticas para diversificar a carteira de investimentos ;

A importância da literacia financeira para alcançar objetivos de longo prazo. Conteúdo exclusivo para participantes Quem se inscrever na XTB Masterclass terá ainda acesso a conteúdos exclusivos, incluindo o webinar: “O Futuro do SP500: Análise Técnica e Fundamental”, com Vítor Madeira, analista da XTB, no dia 26 de novembro, às 21h. Inscreva-se gratuitamente A participação é totalmente online e gratuita — basta fazer o registo na página oficial da Masterclass: Inscreva-se aqui na XTB Masterclass 2025 Prepare-se para compreender melhor o que poderá influenciar os mercados no próximo ano e aprenda com quem está na linha da frente do investimento.

