BREAKING: Uber compra empresa de serviços de entrega de comida e ações disparam!
A Uber Technologies (UBER.US) acaba de anunciar que vai adquirir a Postmates, serviço de entrega de alimentos. A comunicação social...
Notícias dos mercados
Petróleo O petróleo continua sob pressão de um excesso de oferta previsto para o final deste ano e para o próximo. Não parece haver qualquer ameaça imediata à oferta, dada a falta de sinais dos EUA ou da Europa relativamente à imposição...
As criptomoedas iniciaram a sessão de negociação desta segunda-feira com quedas acentuadas, uma vez que uma onda de vendas provocou quase US$ 1,7 mil milhões em liquidações. O índice do dólar americano caiu mais de 0,2% hoje, mas isso...
O evento mais significativo do mês já passou: o Fed finalmente decidiu pela sua primeira redução das taxas de juro este ano. Hoje também é um «Triple Witching Day», quando os contratos de futuros e opções sobre ações e índices...
• Ações chinesas atingem altas de 2 anos e meio • DE30 perto dos 12.959 pts • O CEO do Commerzbank (CBK.DE) ...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 6 de Julho, sobre o OIL.WTI.
Vendas no retalho em maio, Zona Euro PMI não industriual - indicador ISM Os índices europeus abrem em alta, após...
Os índices de ações começaram a semana com um forte movimento em alta, graças à euforia vinda da China. Sem um...
Índices europeus negociam menor na sexta-feira DE30 quebra acima de 12.550 pts BMW (BMW.DE) para dar mais ênfase às...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 3 de Julho, sobre EUR/USD.
Nos últimos dias, houve um aumento nos casos diários nos EUA, com 3 recordes consecutivos nos últimos 3 dias. Agora, o número...
Os índices do mercado de ações da Europa abriram em alta após uma sólida sessão da Ásia. No entanto, os...
O NFP publicado ontem surpreendeu o mercado, mostrando que a economia dos EUA terá recuperado uns inesperados 4,8 milhões de empregos em...
Nio (NIO.US) - A produtora chinesa de carros elétricos entregou 3.740 veículos em junho, um recorde mensal, e excedeu as orientações...
• Dados dos NFP atingem 4,8 milhões • EUA registraram aumento diário recorde de casos do Covid-19 •...
O NFP de hoje foi, sem dúvida, forte. O aumento no emprego surpreendeu positivamente pelo segundo mês consecutivo, mostrando um aumento de...
Nova campanha social desencadeia boicote ao Facebook As empresas interrompem gastos com anúncios na plataforma de média social Microsoft,...
A economia dos EUA recuperou 4,8 milhões de empregos em junho, o maior aumento registado, em comparação com os 2.509 milhões...
Os mercados de ações europeus e os futuros dos EUA agarram-se aos ganhos e negociam perto dos máximos diários, enquanto o dólar...
Mercados europeus recuperam esta quinta-feira DE30 ligeiramente abaixo de 12.500 pts SoftBank encerra parceria com Wirecard (WDI.DE) As...
O EURUSD começou a sessão de hoje com um movimento ascendente. O par está a testar a linha de tendência descendente neste momento....
