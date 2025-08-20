XTB - Market Update 14 de Dezembro de 2018
Sexta-Feira Outlook Por David Silva, Affiliate Manager As bolsas europeias abrem a sessão de hoje em queda, com os fracos...
Notícias dos mercados
As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a previsão de lucros para 2025 ter ficado aquém das expectativas dos analistas A empresa apontou os desafios contínuos decorrentes da fraca procura nos principais mercados, nomeadamente nos EUA...
Mais
Donald Trump solicitou a renúncia imediata da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, escrevendo no Truth Social: «Cook deve renunciar, imediatamente!». Este ataque sem precedentes faz parte de uma campanha mais ampla do governo Trump para assumir o controlo da política monetária...
Mais
Com a abertura de Wall Street, observámos uma clara rotação no capital dos investidores, impulsionada pelo aumento das preocupações de que as negociações de paz na Ucrânia possam não produzir resultados concretos, arrastando-se por meses,...
Mais
Resumoy: DE30 está de volta ao antigo nivel de suporte - 11000 points O índice alemão falhou o breakout dos 38.2 de fibonacci...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta quinta-feira. As relações...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias negoceiam ligeiramente acima da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta depois da volatilidade acentuada...
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar no vermelho depois de a primeira...
Resumo: O mercado accionista recuperou das quedas desta quinta-feira US2000 estancou as quedas e iniciou mesmo uma recuperação Oportunidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam mistas depois de um dia dominado pela volatilidade. As bolsas...
Resumo: O dólar segue forte apesar da queda nos juros das obrigações A econimia da polónia está forte...
Os principais Índices accionistas oscilaram fortemente na quinta-feira de manhã, quando as relações entre os EUA e a China...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem em baixa com receios de um...
O Banco Danske emitiu uma recomendação para o par NZDCAD O banco sugere posições curtas no par nos seguintes...
O ritmo a que o preço do petróleo caiu nas ultimas sete semanas, apenas pode ser comparado ao período da revolução no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas voltam a negociar no vermelho, em dia de pouco...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O banco sugere posições longas no para nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
