XTB - Market Update 27 de novembro de 2018
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Notícias dos mercados
As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a previsão de lucros para 2025 ter ficado aquém das expectativas dos analistas A empresa apontou os desafios contínuos decorrentes da fraca procura nos principais mercados, nomeadamente nos EUA...
Donald Trump solicitou a renúncia imediata da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, escrevendo no Truth Social: «Cook deve renunciar, imediatamente!». Este ataque sem precedentes faz parte de uma campanha mais ampla do governo Trump para assumir o controlo da política monetária...
Com a abertura de Wall Street, observámos uma clara rotação no capital dos investidores, impulsionada pelo aumento das preocupações de que as negociações de paz na Ucrânia possam não produzir resultados concretos, arrastando-se por meses,...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta segunda-feira, apesar de os focos de instabilidade persistirem. Um...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
