May pode ficar apesar da pressão
Depois do que parecia ser um desbloqueio importante esta quarta-feira, A satisfação de Theresa May foi rapidamente alterada com o ministro...
Notícias dos mercados
As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a previsão de lucros para 2025 ter ficado aquém das expectativas dos analistas A empresa apontou os desafios contínuos decorrentes da fraca procura nos principais mercados, nomeadamente nos EUA...
Mais
Donald Trump solicitou a renúncia imediata da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, escrevendo no Truth Social: «Cook deve renunciar, imediatamente!». Este ataque sem precedentes faz parte de uma campanha mais ampla do governo Trump para assumir o controlo da política monetária...
Mais
Com a abertura de Wall Street, observámos uma clara rotação no capital dos investidores, impulsionada pelo aumento das preocupações de que as negociações de paz na Ucrânia possam não produzir resultados concretos, arrastando-se por meses,...
Mais
Depois do que parecia ser um desbloqueio importante esta quarta-feira, A satisfação de Theresa May foi rapidamente alterada com o ministro...
Resumo: Dados indicam uma possivel desacelaração na China, a produção industrial aumentou mas essencialmente devido ao...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias abrem positivas com a possibilidade de um acordo no Brexit. Ontem...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados entram esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, com os preços...
Setup baixista no café, depois da quebra do suporte de curto prazo vemos que o activo prepara um movimento AB=CD que coincide com a zona dos 61.8....
Depois de uma quebra da LTD a bitcoin começou a consolidar e registou um h&s de curto prazo cuja cabeça do padrão coincide com...
As últimas noticias sobre o mercado de trabalho do Reino Unido deu boas notícias para os trabalhadores com salários a crescer mais...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDJPY O banco recomenda posições curtas no par,...
Resumo : Tensões comerciais entre os EUA e a China em destaque nos proximos dias SP500 (US500)acima de suporte tecnico importante Zonas...
Resumo: • O preço do petróleo atinge pico de mais 2% durante conversas sobre cortes na produção da Arábia Saudita •...
Ações Por José Correia, Senior Broker HSBC (HSBA.UK) - o banco britânico planeia voltar a operar no Brasil, 3 anos...
Thomson Reuters IFRemitiu uma recomendação para o par EURUSD O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o EURGBP O banco recomenda posições curtas no par nos seguintes niveis: Entrada (Mercado):...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas a tentar incorporar os resultados...
O sentimento risk-on que se apoderou do mercado após a abertura do mercado norte americano esta quarta-feira foi um chamado "relif rally"...
As previsões para o resultado das eleições eram de que os democratas podiam recuperar a câmara dos representantes e os republicanos...
As bolsas reagem em alta às eleições intercalares nos EUA, depois de eliminada a incerteza e de os resultados sairem em linha com...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas com ordem...
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Os mercados reagem em alta depois das eleições intercalares nos EUA e depois...
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira