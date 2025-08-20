Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Estée Lauder cai após divulgação de previsão de lucros

20 de agosto de 2025

As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a previsão de lucros para 2025 ter ficado aquém das expectativas dos analistas A empresa apontou os desafios contínuos decorrentes da fraca procura nos principais mercados, nomeadamente nos EUA...

Trump solicita demissão de Cook, da Fed

20 de agosto de 2025

Donald Trump solicitou a renúncia imediata da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, escrevendo no Truth Social: «Cook deve renunciar, imediatamente!». Este ataque sem precedentes faz parte de uma campanha mais ampla do governo Trump para assumir o controlo da política monetária...

Sentimento de risk-off aumenta esta quarta-feira

20 de agosto de 2025

Com a abertura de Wall Street, observámos uma clara rotação no capital dos investidores, impulsionada pelo aumento das preocupações de que as negociações de paz na Ucrânia possam não produzir resultados concretos, arrastando-se por meses,...

