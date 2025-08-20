GBPUSD - recomendação da Goldman Sachs
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par GBPUSD nos seguintes niveis. O banco recomenda uma posição de compra...
Notícias dos mercados
As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a previsão de lucros para 2025 ter ficado aquém das expectativas dos analistas A empresa apontou os desafios contínuos decorrentes da fraca procura nos principais mercados, nomeadamente nos EUA...
Donald Trump solicitou a renúncia imediata da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, escrevendo no Truth Social: «Cook deve renunciar, imediatamente!». Este ataque sem precedentes faz parte de uma campanha mais ampla do governo Trump para assumir o controlo da política monetária...
Com a abertura de Wall Street, observámos uma clara rotação no capital dos investidores, impulsionada pelo aumento das preocupações de que as negociações de paz na Ucrânia possam não produzir resultados concretos, arrastando-se por meses,...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A agencia recomenda posições de compra no par nos seguintes...
Democratas assumem o controlo da Camara nas eleições nos EUA, uma desilusão para Trump Dólar corrige , acçoes...
Mercados accionistas pressionados na sessão Europeia mas desde a abertura do mercado norte americano que são os altistas a dominar o mercado....
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Hoje os mercados seguem a negociar mistos, a aguardar os resultados das eleições...
Resumo: USDZAR recupera de um nivel crucial ,teste de uma LTA de curto prazo Bons dados nos EUA suportam Yields mais elevadas Orçamento...
+351 211 222 980#1 CFDs e derivados em Portugal Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker A bolsa europeia...
A libra têm estado sobre grande pressão com toda a incerteza em torno do Brexit Mercados não esperam aumentos antes do verão...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os investidores aguardam ansiosos as divulgações dos...
Resumo: Trump e a China aliviaram o sentimento de mercado O dólar Australiano é das divisas que mais beneficiou, qualquer...
XTB - Market Update 29 de outubro de 2018 Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a...
Indices accionistas abriram em alta esta segunda-feira Tendência de curto prazo no DE.30 claramente baixista Teste do nivel da média...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados seguem a negociar mistos, sem uma tendência definida. Ontem...
Summary: Concerns related to the Italian budget as well as weak PMIs from European economies constitute a major drag on the shared currency Donald...
Bank of America Merrill Lynchemitiu uma recomendação para o par EURGBP. O banco recomenda posições de compra no par nos...
