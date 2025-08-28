XTB - Market Update 17 de Dezembro de 2018
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixo, em semana de decisão das taxas...
NVIDIA hoje: líder global em tecnologia A NVIDIA é hoje não apenas a maior produtora de processadores gráficos, mas também uma das principais empresas do setor de tecnologia global. Por mais de duas décadas, a empresa tem moldado ativamente o mercado de semicondutores,...
As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram quase 2,4% após o fecho do mercado em Wall Street, na sequência dos resultados trimestrais que falharam ligeiramente as expectativas do mercado no segmento dos centros de dados (IA). A empresa registou receitas de 46,7...
A gigante tecnológica californiana passou por vários anos muito desafiadores e flutuações significativas nos preços. A situação da empresa é tão grave que a administração do presidente dos EUA se envolveu diretamente. Muitos...
Sexta-Feira Outlook Por David Silva, Affiliate Manager As bolsas europeias abrem a sessão de hoje em queda, com os fracos...
Resumoy: DE30 está de volta ao antigo nivel de suporte - 11000 points O índice alemão falhou o breakout dos 38.2 de fibonacci...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta quinta-feira. As relações...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias negoceiam ligeiramente acima da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta depois da volatilidade acentuada...
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar no vermelho depois de a primeira...
Resumo: O mercado accionista recuperou das quedas desta quinta-feira US2000 estancou as quedas e iniciou mesmo uma recuperação Oportunidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam mistas depois de um dia dominado pela volatilidade. As bolsas...
Resumo: O dólar segue forte apesar da queda nos juros das obrigações A econimia da polónia está forte...
Os principais Índices accionistas oscilaram fortemente na quinta-feira de manhã, quando as relações entre os EUA e a China...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem em baixa com receios de um...
O Banco Danske emitiu uma recomendação para o par NZDCAD O banco sugere posições curtas no par nos seguintes...
O ritmo a que o preço do petróleo caiu nas ultimas sete semanas, apenas pode ser comparado ao período da revolução no...
