XTB - Market Update 5 de Dezembro de 2018
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas voltam a negociar no vermelho, em dia de pouco...
Notícias dos mercados
NVIDIA hoje: líder global em tecnologia A NVIDIA é hoje não apenas a maior produtora de processadores gráficos, mas também uma das principais empresas do setor de tecnologia global. Por mais de duas décadas, a empresa tem moldado ativamente o mercado de semicondutores,...
As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram quase 2,4% após o fecho do mercado em Wall Street, na sequência dos resultados trimestrais que falharam ligeiramente as expectativas do mercado no segmento dos centros de dados (IA). A empresa registou receitas de 46,7...
A gigante tecnológica californiana passou por vários anos muito desafiadores e flutuações significativas nos preços. A situação da empresa é tão grave que a administração do presidente dos EUA se envolveu diretamente. Muitos...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O banco sugere posições longas no para nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o USDJPY O Banco recomenda uma posição curta ( venda ) no para nos seguintes...
UOB emitiu uma recomendação para o par NZDUSD O banco recomenda que se assuma uma posição longa no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas no par...
Resumo: SP500 (US500) atinge resistência importante e reage em baixa Tensões comerciais estão de volta Taxas...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par EURCHF par A recomendação do banco passa por assumir uma posição...
Apesar de a reunião da OPEC ainda ser só esta quinta-feira, ambos o Oil e o WTI estão a recuperar quase 5% no segumento de um corte...
Possivelmente este é o evento mais importante do ano, em Buenos Aires, Argentina. O President dos EUA ,Donald Trump, irá reunir-se com...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem a negociar na linha de água expectantes com o desenrolar...
O G20 summit poderá ser o o evento mais importante até ao final deste ano. Espera-se que acabe com uma reunião Trump-Xi que poderá...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Bolsas abrem em alta animadas pelas declarações do presidente...
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
