Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Matérias-primas: Oil WTI, Natgas, Gold, Cocoa (09.09.2025)

9 de setembro de 2025

Petróleo A última reunião da OPEP+, conforme rumores, levou à continuação dos aumentos de produção. Desta vez, a OPEP+ irá restaurar 1,65 milhões de barris por dia dos cortes da era Covid de 2020. Anteriormente, esses cortes...

Será que a revisão anual do emprego empurrará a Fed para um corte de 50 pontos base?

9 de setembro de 2025

Poucos dias após o relatório de Agosto sobre a folha de pagamentos não agrícolas (NFP), o Bureau of Labor Statistics (BLS) deverá divulgar a sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...

Google Cloud e Qualcomm aprofundam cooperação em torno de agentes de IA⚔️

8 de setembro de 2025

O objetivo é introduzir inteligência artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) nos automóveis. A arquitetura híbrida combina IA no dispositivo com a nuvem. Tempo de comercialização mais rápido graças a uma arquitetura de referência...

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Top movers

