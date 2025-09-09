EURJPY - recomendação bancária do BofAML (Bank of America Merill Lynch)
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Notícias dos mercados
Petróleo A última reunião da OPEP+, conforme rumores, levou à continuação dos aumentos de produção. Desta vez, a OPEP+ irá restaurar 1,65 milhões de barris por dia dos cortes da era Covid de 2020. Anteriormente, esses cortes...
Mais
Poucos dias após o relatório de Agosto sobre a folha de pagamentos não agrícolas (NFP), o Bureau of Labor Statistics (BLS) deverá divulgar a sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O objetivo é introduzir inteligência artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) nos automóveis. A arquitetura híbrida combina IA no dispositivo com a nuvem. Tempo de comercialização mais rápido graças a uma arquitetura de referência...
Mais
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar no vermelho depois de a primeira...
Resumo: O mercado accionista recuperou das quedas desta quinta-feira US2000 estancou as quedas e iniciou mesmo uma recuperação Oportunidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam mistas depois de um dia dominado pela volatilidade. As bolsas...
Resumo: O dólar segue forte apesar da queda nos juros das obrigações A econimia da polónia está forte...
Os principais Índices accionistas oscilaram fortemente na quinta-feira de manhã, quando as relações entre os EUA e a China...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem em baixa com receios de um...
O Banco Danske emitiu uma recomendação para o par NZDCAD O banco sugere posições curtas no par nos seguintes...
O ritmo a que o preço do petróleo caiu nas ultimas sete semanas, apenas pode ser comparado ao período da revolução no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas voltam a negociar no vermelho, em dia de pouco...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O banco sugere posições longas no para nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o USDJPY O Banco recomenda uma posição curta ( venda ) no para nos seguintes...
UOB emitiu uma recomendação para o par NZDUSD O banco recomenda que se assuma uma posição longa no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas no par...
Resumo: SP500 (US500) atinge resistência importante e reage em baixa Tensões comerciais estão de volta Taxas...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par EURCHF par A recomendação do banco passa por assumir uma posição...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Apesar de a reunião da OPEC ainda ser só esta quinta-feira, ambos o Oil e o WTI estão a recuperar quase 5% no segumento de um corte...
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira