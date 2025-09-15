Petróleo regista novos mínimos de 2018 com preocupações com a oferta
Petroleo sob forte pressão esta manha. Apesar de os principais produtores de petroleo terem acordado uma redução do output em 2019,...
Notícias dos mercados
O Bitcoin continua a ser negociado perto dos US $ 115.000, mantendo os ganhos recentes no início da semana. O sentimento enfraqueceu ligeiramente depois que os futuros da Nasdaq e do S&P 500 caíram em relatórios de uma investigação antitruste na Nvidia. Ethereum...
A Micron registou um aumento de 10% hoje, para US$ 153 por ação, após o Citi elevar o seu preço-alvo para US$ 175 (de US$ 150). O ciclo ascendente no mercado de memória permanece intacto devido às elevadas barreiras à entrada, limitando assim a oferta,...
A Hewlett Packard Enterprise (HPE), com sede em Houston, Texas, é uma das principais empresas no mercado de soluções tecnológicas empresariais. A empresa foi fundada em 2015, após a cisão da empresa Hewlett-Packard original, o que lhe permitiu concentrar-se no...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas pintam-se de vermelho com os focos de tensão espalhados...
Pontos chave: Programador de Blockchain foi o emprego com o crescimento mais rápido no Linkedin em 2018 Parlamento Europeu...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixo, em semana de decisão das taxas...
Sexta-Feira Outlook Por David Silva, Affiliate Manager As bolsas europeias abrem a sessão de hoje em queda, com os fracos...
Resumoy: DE30 está de volta ao antigo nivel de suporte - 11000 points O índice alemão falhou o breakout dos 38.2 de fibonacci...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta quinta-feira. As relações...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias negoceiam ligeiramente acima da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta depois da volatilidade acentuada...
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar no vermelho depois de a primeira...
Resumo: O mercado accionista recuperou das quedas desta quinta-feira US2000 estancou as quedas e iniciou mesmo uma recuperação Oportunidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam mistas depois de um dia dominado pela volatilidade. As bolsas...
Resumo: O dólar segue forte apesar da queda nos juros das obrigações A econimia da polónia está forte...
Os principais Índices accionistas oscilaram fortemente na quinta-feira de manhã, quando as relações entre os EUA e a China...
