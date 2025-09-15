Novos mínimos no petróleo enquanto aguardamos o G20
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
O Bitcoin continua a ser negociado perto dos US $ 115.000, mantendo os ganhos recentes no início da semana. O sentimento enfraqueceu ligeiramente depois que os futuros da Nasdaq e do S&P 500 caíram em relatórios de uma investigação antitruste na Nvidia. Ethereum...
A Micron registou um aumento de 10% hoje, para US$ 153 por ação, após o Citi elevar o seu preço-alvo para US$ 175 (de US$ 150). O ciclo ascendente no mercado de memória permanece intacto devido às elevadas barreiras à entrada, limitando assim a oferta,...
A Hewlett Packard Enterprise (HPE), com sede em Houston, Texas, é uma das principais empresas no mercado de soluções tecnológicas empresariais. A empresa foi fundada em 2015, após a cisão da empresa Hewlett-Packard original, o que lhe permitiu concentrar-se no...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
