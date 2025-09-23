Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Matérias-primas em destaque - Petróleo, Gás Natural, Prata e Cacau (23.09.2025)

23 de setembro de 2025

Petróleo O petróleo continua sob pressão de um excesso de oferta previsto para o final deste ano e para o próximo. Não parece haver qualquer ameaça imediata à oferta, dada a falta de sinais dos EUA ou da Europa relativamente à imposição...

Notícias Cripto: Bitcoin e Ethereum corrigem por retirada de mais-valias e cobertura de risco📉

22 de setembro de 2025

  As criptomoedas iniciaram a sessão de negociação desta segunda-feira com quedas acentuadas, uma vez que uma onda de vendas provocou quase US$ 1,7 mil milhões em liquidações. O índice do dólar americano caiu mais de 0,2% hoje, mas isso...

Três mercados a acompanhar na próxima semana (19.09.2025)

19 de setembro de 2025

O evento mais significativo do mês já passou: o Fed finalmente decidiu pela sua primeira redução das taxas de juro este ano. Hoje também é um «Triple Witching Day», quando os contratos de futuros e opções sobre ações e índices...

