Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.

Notícias dos mercados

Matérias-primas em destaque - Petróleo, Gás Natural, Prata e Cacau (23.09.2025)

23 de setembro de 2025

Petróleo O petróleo continua sob pressão de um excesso de oferta previsto para o final deste ano e para o próximo. Não parece haver qualquer ameaça imediata à oferta, dada a falta de sinais dos EUA ou da Europa relativamente à imposição...

Mais

Notícias Cripto: Bitcoin e Ethereum corrigem por retirada de mais-valias e cobertura de risco📉

22 de setembro de 2025

  As criptomoedas iniciaram a sessão de negociação desta segunda-feira com quedas acentuadas, uma vez que uma onda de vendas provocou quase US$ 1,7 mil milhões em liquidações. O índice do dólar americano caiu mais de 0,2% hoje, mas isso...

Mais

Três mercados a acompanhar na próxima semana (19.09.2025)

19 de setembro de 2025

O evento mais significativo do mês já passou: o Fed finalmente decidiu pela sua primeira redução das taxas de juro este ano. Hoje também é um «Triple Witching Day», quando os contratos de futuros e opções sobre ações e índices...

Mais

3 de dezembro de 2018
30 de novembro de 2018
29 de novembro de 2018
28 de novembro de 2018
27 de novembro de 2018
26 de novembro de 2018
23 de novembro de 2018

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

Junte-se a mais de 1 700 000 investidores de todo o mundo

Comece a investir Descarregue a app Descarregue a app