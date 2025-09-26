Trade do dia – GOLD
Resume: Preço do Ouro sobe,suportado pelas quedas no mercado accionista Fed - tôm facilitista esperado na reunião...
Notícias dos mercados
TikTok EUA avaliado em cerca de US$ 14 mil milhões Grupo de investidores (Oracle, Silver Lake e MGX de Abu Dhabi) controlará 45% da empresa A Oracle supervisionará a segurança e continuará sendo a fornecedora de soluções em nuvem A ordem executiva...
Na próxima semana, obteremos dados importantes para o Fed, nomeadamente relatórios sobre o mercado de trabalho e o ISM. Além disso, o Banco Central da Austrália (RBA) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro e, na China, o período de férias...
Salesforce, Inc. é uma empresa de tecnologia americana com sede em São Francisco, reconhecida como líder global no segmento de software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Através de uma estratégia de desenvolvimento consistente, inúmeras...
Petroleo sob forte pressão esta manha. Apesar de os principais produtores de petroleo terem acordado uma redução do output em 2019,...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas pintam-se de vermelho com os focos de tensão espalhados...
Pontos chave: Programador de Blockchain foi o emprego com o crescimento mais rápido no Linkedin em 2018 Parlamento Europeu...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixo, em semana de decisão das taxas...
Sexta-Feira Outlook Por David Silva, Affiliate Manager As bolsas europeias abrem a sessão de hoje em queda, com os fracos...
Resumoy: DE30 está de volta ao antigo nivel de suporte - 11000 points O índice alemão falhou o breakout dos 38.2 de fibonacci...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta quinta-feira. As relações...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias negoceiam ligeiramente acima da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta depois da volatilidade acentuada...
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar no vermelho depois de a primeira...
Resumo: O mercado accionista recuperou das quedas desta quinta-feira US2000 estancou as quedas e iniciou mesmo uma recuperação Oportunidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam mistas depois de um dia dominado pela volatilidade. As bolsas...
Resumo: O dólar segue forte apesar da queda nos juros das obrigações A econimia da polónia está forte...
