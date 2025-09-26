Pode a OPEP inverter o Bear market no Petróleo?
O ritmo a que o preço do petróleo caiu nas ultimas sete semanas, apenas pode ser comparado ao período da revolução no...
Notícias dos mercados
TikTok EUA avaliado em cerca de US$ 14 mil milhões Grupo de investidores (Oracle, Silver Lake e MGX de Abu Dhabi) controlará 45% da empresa A Oracle supervisionará a segurança e continuará sendo a fornecedora de soluções em nuvem A ordem executiva...
Na próxima semana, obteremos dados importantes para o Fed, nomeadamente relatórios sobre o mercado de trabalho e o ISM. Além disso, o Banco Central da Austrália (RBA) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro e, na China, o período de férias...
Salesforce, Inc. é uma empresa de tecnologia americana com sede em São Francisco, reconhecida como líder global no segmento de software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Através de uma estratégia de desenvolvimento consistente, inúmeras...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas voltam a negociar no vermelho, em dia de pouco...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O banco sugere posições longas no para nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o USDJPY O Banco recomenda uma posição curta ( venda ) no para nos seguintes...
UOB emitiu uma recomendação para o par NZDUSD O banco recomenda que se assuma uma posição longa no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas no par...
Resumo: SP500 (US500) atinge resistência importante e reage em baixa Tensões comerciais estão de volta Taxas...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par EURCHF par A recomendação do banco passa por assumir uma posição...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Apesar de a reunião da OPEC ainda ser só esta quinta-feira, ambos o Oil e o WTI estão a recuperar quase 5% no segumento de um corte...
Possivelmente este é o evento mais importante do ano, em Buenos Aires, Argentina. O President dos EUA ,Donald Trump, irá reunir-se com...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem a negociar na linha de água expectantes com o desenrolar...
O G20 summit poderá ser o o evento mais importante até ao final deste ano. Espera-se que acabe com uma reunião Trump-Xi que poderá...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Bolsas abrem em alta animadas pelas declarações do presidente...
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
