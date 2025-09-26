Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Oracle poderá ser a maior acionista do TikTok 🔎

26 de setembro de 2025

TikTok EUA avaliado em cerca de US$ 14 mil milhões Grupo de investidores (Oracle, Silver Lake e MGX de Abu Dhabi) controlará 45% da empresa A Oracle supervisionará a segurança e continuará sendo a fornecedora de soluções em nuvem A ordem executiva...

Três mercados a observar na próxima semana ((26.09.2025)

26 de setembro de 2025

Na próxima semana, obteremos dados importantes para o Fed, nomeadamente relatórios sobre o mercado de trabalho e o ISM. Além disso, o Banco Central da Austrália (RBA) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro e, na China, o período de férias...

Ação da semana - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 de setembro de 2025

Salesforce, Inc. é uma empresa de tecnologia americana com sede em São Francisco, reconhecida como líder global no segmento de software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Através de uma estratégia de desenvolvimento consistente, inúmeras...

