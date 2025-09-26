Trade do dia - W20
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Notícias dos mercados
TikTok EUA avaliado em cerca de US$ 14 mil milhões Grupo de investidores (Oracle, Silver Lake e MGX de Abu Dhabi) controlará 45% da empresa A Oracle supervisionará a segurança e continuará sendo a fornecedora de soluções em nuvem A ordem executiva...
Na próxima semana, obteremos dados importantes para o Fed, nomeadamente relatórios sobre o mercado de trabalho e o ISM. Além disso, o Banco Central da Austrália (RBA) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro e, na China, o período de férias...
Salesforce, Inc. é uma empresa de tecnologia americana com sede em São Francisco, reconhecida como líder global no segmento de software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Através de uma estratégia de desenvolvimento consistente, inúmeras...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
