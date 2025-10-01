Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Trump e o "Shutdown"

1 de outubro de 2025

Outubro é geralmente o mês mais turbulento do ano para os mercados de ações. A sua volatilidade média é 33% superior à dos outros onze meses, e a paralisação do governo dos EUA foi um lembrete disso. Embora uma paralisação prolongada...

Commodity wrap - Petróleo, Ouro, Cobre, Prata (30.09.2025)

30 de setembro de 2025

Petróleo bruto Surgiram novas especulações de que a OPEP+ também aumentará a produção em novembro, potencialmente em mais do que os 137.000 barris por dia mencionados anteriormente. As previsões da IEA indicam um potencial excedente de oferta...

Oracle poderá ser a maior acionista do TikTok 🔎

26 de setembro de 2025

TikTok EUA avaliado em cerca de US$ 14 mil milhões Grupo de investidores (Oracle, Silver Lake e MGX de Abu Dhabi) controlará 45% da empresa A Oracle supervisionará a segurança e continuará sendo a fornecedora de soluções em nuvem A ordem executiva...

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Top movers

