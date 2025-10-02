Leia mais
Notícias dos mercados

Ação da semana - Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2 de outubro de 2025

A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo a fornecer serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...

Trump e o "Shutdown"

1 de outubro de 2025

Outubro é geralmente o mês mais turbulento do ano para os mercados de ações. A sua volatilidade média é 33% superior à dos outros onze meses, e a paralisação do governo dos EUA foi um lembrete disso. Embora uma paralisação prolongada...

Commodity wrap - Petróleo, Ouro, Cobre, Prata (30.09.2025)

30 de setembro de 2025

Petróleo bruto Surgiram novas especulações de que a OPEP+ também aumentará a produção em novembro, potencialmente em mais do que os 137.000 barris por dia mencionados anteriormente. As previsões da IEA indicam um potencial excedente de oferta...

