XTB - Market Update 3 de Dezembro de 2018
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Notícias dos mercados
As ações da Amazon subiram mais de 1,5% no primeiro dia do Prime Big Deal Day, contra 1,1% valorizado pelo Nasdaq 100 e 0,5% pelo S&P 500. Isto pode refletir um otimismo crescente sobre uma potencial melhoria no negócio do comércio eletrónico, que se dirige para...
Nos mercados financeiros, o chamado “trade de desvalorização” refere-se a uma estratégia de investimento destinada a proteger o poder de compra contra a desvalorização contínua da moeda fiduciária. A ideia é simples: quando os governos...
O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) procedeu a uma redução da taxa de juro superior à prevista em 50 pontos base, baixando a taxa oficial de juro à vista (OCR) para 2,50%, em resposta a um crescimento económico mais fraco e a um aumento do diferencial da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas no par...
Resumo: SP500 (US500) atinge resistência importante e reage em baixa Tensões comerciais estão de volta Taxas...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par EURCHF par A recomendação do banco passa por assumir uma posição...
Apesar de a reunião da OPEC ainda ser só esta quinta-feira, ambos o Oil e o WTI estão a recuperar quase 5% no segumento de um corte...
Possivelmente este é o evento mais importante do ano, em Buenos Aires, Argentina. O President dos EUA ,Donald Trump, irá reunir-se com...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem a negociar na linha de água expectantes com o desenrolar...
O G20 summit poderá ser o o evento mais importante até ao final deste ano. Espera-se que acabe com uma reunião Trump-Xi que poderá...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Bolsas abrem em alta animadas pelas declarações do presidente...
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
