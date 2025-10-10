Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

US100 derrete 1,10% ✂️

10 de outubro de 2025

As ações norte-americanas inverteram os ganhos de hoje, depois de Donald Trump ter publicado no TruthSocial um aviso sobre a escalada das tensões comerciais com a China. O antigo presidente afirmou que Pequim tinha enviado cartas a países de todo o mundo anunciando planos...

O BCE não está a preparar-se para mudanças. O EURUSD está subvalorizado?

10 de outubro de 2025

O BCE não está a preparar-se para alterações na política monetária Os membros do BCE mantiveram um tom neutro inequívoco nas suas declarações de hoje, sugerindo que o ciclo de cortes nas taxas de juro chegou ao fim e descrevendo o estado...

Dólar atinge o seu valor mais alto em dois meses 💲📈 A falta de dados dos EUA está a anular a tendência de baixa

9 de outubro de 2025

O índice do dólar está a valorizar pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), atingindo o seu nível mais alto em dois meses. O preço ultrapassou a média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro), que em março — em...

