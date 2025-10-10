XTB - Market Update 5 de Dezembro de 2018
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas voltam a negociar no vermelho, em dia de pouco...
Notícias dos mercados
As ações norte-americanas inverteram os ganhos de hoje, depois de Donald Trump ter publicado no TruthSocial um aviso sobre a escalada das tensões comerciais com a China. O antigo presidente afirmou que Pequim tinha enviado cartas a países de todo o mundo anunciando planos...
O BCE não está a preparar-se para alterações na política monetária Os membros do BCE mantiveram um tom neutro inequívoco nas suas declarações de hoje, sugerindo que o ciclo de cortes nas taxas de juro chegou ao fim e descrevendo o estado...
O índice do dólar está a valorizar pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), atingindo o seu nível mais alto em dois meses. O preço ultrapassou a média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro), que em março — em...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O banco sugere posições longas no para nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o USDJPY O Banco recomenda uma posição curta ( venda ) no para nos seguintes...
UOB emitiu uma recomendação para o par NZDUSD O banco recomenda que se assuma uma posição longa no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas depois da reunião do G20. Os...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas no par...
Resumo: SP500 (US500) atinge resistência importante e reage em baixa Tensões comerciais estão de volta Taxas...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par EURCHF par A recomendação do banco passa por assumir uma posição...
Apesar de a reunião da OPEC ainda ser só esta quinta-feira, ambos o Oil e o WTI estão a recuperar quase 5% no segumento de um corte...
Possivelmente este é o evento mais importante do ano, em Buenos Aires, Argentina. O President dos EUA ,Donald Trump, irá reunir-se com...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem a negociar na linha de água expectantes com o desenrolar...
O G20 summit poderá ser o o evento mais importante até ao final deste ano. Espera-se que acabe com uma reunião Trump-Xi que poderá...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Bolsas abrem em alta animadas pelas declarações do presidente...
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
