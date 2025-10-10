Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.

Notícias dos mercados

US100 derrete 1,10% ✂️

10 de outubro de 2025

As ações norte-americanas inverteram os ganhos de hoje, depois de Donald Trump ter publicado no TruthSocial um aviso sobre a escalada das tensões comerciais com a China. O antigo presidente afirmou que Pequim tinha enviado cartas a países de todo o mundo anunciando planos...

Mais

O BCE não está a preparar-se para mudanças. O EURUSD está subvalorizado?

10 de outubro de 2025

O BCE não está a preparar-se para alterações na política monetária Os membros do BCE mantiveram um tom neutro inequívoco nas suas declarações de hoje, sugerindo que o ciclo de cortes nas taxas de juro chegou ao fim e descrevendo o estado...

Mais

Dólar atinge o seu valor mais alto em dois meses 💲📈 A falta de dados dos EUA está a anular a tendência de baixa

9 de outubro de 2025

O índice do dólar está a valorizar pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), atingindo o seu nível mais alto em dois meses. O preço ultrapassou a média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro), que em março — em...

Mais

27 de novembro de 2018
26 de novembro de 2018
23 de novembro de 2018
22 de novembro de 2018
21 de novembro de 2018
20 de novembro de 2018
19 de novembro de 2018

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

Junte-se a mais de 1 700 000 investidores de todo o mundo

Comece a investir Descarregue a app Descarregue a app