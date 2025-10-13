XTB - Market Update 29 de novembro de 2018
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Bolsas abrem em alta animadas pelas declarações do presidente...
Notícias dos mercados
Nos últimos anos, a atenção dos investidores e da mídia tem-se concentrado principalmente no crescimento espetacular de empresas ligadas às tecnologias digitais e à inteligência artificial. Em torno da “IA” e do setor tecnológico em geral,...
Hoje cedo, recebemos os dados comerciais da China relativos a setembro, que se revelaram mais fortes do que o esperado. As exportações aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 328,6 mil milhões (o valor mais alto em seis meses), enquanto as importações...
As ações norte-americanas inverteram os ganhos de hoje, depois de Donald Trump ter publicado no TruthSocial um aviso sobre a escalada das tensões comerciais com a China. O antigo presidente afirmou que Pequim tinha enviado cartas a países de todo o mundo anunciando planos...
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
