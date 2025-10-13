Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Será que as terras raras chinesas prejudicarão a indústria de defesa?

13 de outubro de 2025

Nos últimos anos, a atenção dos investidores e da mídia tem-se concentrado principalmente no crescimento espetacular de empresas ligadas às tecnologias digitais e à inteligência artificial. Em torno da “IA” e do setor tecnológico em geral,...

As exportações da China crescem ao ritmo mais rápido desde o início da guerra comercial com os EUA 🔎

13 de outubro de 2025

Hoje cedo, recebemos os dados comerciais da China relativos a setembro, que se revelaram mais fortes do que o esperado. As exportações aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 328,6 mil milhões (o valor mais alto em seis meses), enquanto as importações...

US100 derrete 1,10% ✂️

10 de outubro de 2025

As ações norte-americanas inverteram os ganhos de hoje, depois de Donald Trump ter publicado no TruthSocial um aviso sobre a escalada das tensões comerciais com a China. O antigo presidente afirmou que Pequim tinha enviado cartas a países de todo o mundo anunciando planos...

