WTI apaga a ultima recuperação e quebra para novos mínimos de 2018
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Notícias dos mercados
Nos últimos anos, a atenção dos investidores e da mídia tem-se concentrado principalmente no crescimento espetacular de empresas ligadas às tecnologias digitais e à inteligência artificial. Em torno da “IA” e do setor tecnológico em geral,...
Hoje cedo, recebemos os dados comerciais da China relativos a setembro, que se revelaram mais fortes do que o esperado. As exportações aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 328,6 mil milhões (o valor mais alto em seis meses), enquanto as importações...
As ações norte-americanas inverteram os ganhos de hoje, depois de Donald Trump ter publicado no TruthSocial um aviso sobre a escalada das tensões comerciais com a China. O antigo presidente afirmou que Pequim tinha enviado cartas a países de todo o mundo anunciando planos...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta segunda-feira, apesar de os focos de instabilidade persistirem. Um...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
Depois do que parecia ser um desbloqueio importante esta quarta-feira, A satisfação de Theresa May foi rapidamente alterada com o ministro...
Resumo: Dados indicam uma possivel desacelaração na China, a produção industrial aumentou mas essencialmente devido ao...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias abrem positivas com a possibilidade de um acordo no Brexit. Ontem...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados entram esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, com os preços...
Setup baixista no café, depois da quebra do suporte de curto prazo vemos que o activo prepara um movimento AB=CD que coincide com a zona dos 61.8....
Depois de uma quebra da LTD a bitcoin começou a consolidar e registou um h&s de curto prazo cuja cabeça do padrão coincide com...
As últimas noticias sobre o mercado de trabalho do Reino Unido deu boas notícias para os trabalhadores com salários a crescer mais...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDJPY O banco recomenda posições curtas no par,...
Resumo : Tensões comerciais entre os EUA e a China em destaque nos proximos dias SP500 (US500)acima de suporte tecnico importante Zonas...
Resumo: • O preço do petróleo atinge pico de mais 2% durante conversas sobre cortes na produção da Arábia Saudita •...
Ações Por José Correia, Senior Broker HSBC (HSBA.UK) - o banco britânico planeia voltar a operar no Brasil, 3 anos...
Thomson Reuters IFRemitiu uma recomendação para o par EURUSD O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
