Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.

Notícias dos mercados

A febre da IA: bolha ou continuará a crescer?

17 de outubro de 2025

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar a força motriz por trás de uma nova era no mercado de ações. O S&P 500 iniciou a sua atual sequência de alta em 12 de outubro de 2022, pouco antes do lançamento do ChatGPT. Desde então,...

Mais

Ação da semana - Lam Research Corp (16.10.2025)

16 de outubro de 2025

Numa altura em que a IA apresenta novos desafios técnicos para os fabricantes de chips, a Lam Research não só fornece as ferramentas como também ajuda a definir a direção da mudança. As suas soluções tecnológicas são essenciais...

Mais

Preços do cacau estabilizam antes dos dados de processamento: as notícias negativas já foram incorporadas nos preços?

15 de outubro de 2025

Os preços do cacau mantêm-se estáveis em cerca de US$ 5.800 por tonelada, demonstrando notável resiliência pela terceira sessão consecutiva, especialmente hoje, apesar da divulgação de dados de processamento excepcionalmente negativos da Malásia...

Mais

6 de dezembro de 2018
5 de dezembro de 2018
4 de dezembro de 2018
3 de dezembro de 2018
30 de novembro de 2018
29 de novembro de 2018

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

Junte-se a mais de 1 700 000 investidores de todo o mundo

Comece a investir Descarregue a app Descarregue a app