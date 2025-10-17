Trade do dia - USDBRL
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Notícias dos mercados
A inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar a força motriz por trás de uma nova era no mercado de ações. O S&P 500 iniciou a sua atual sequência de alta em 12 de outubro de 2022, pouco antes do lançamento do ChatGPT. Desde então,...
Numa altura em que a IA apresenta novos desafios técnicos para os fabricantes de chips, a Lam Research não só fornece as ferramentas como também ajuda a definir a direção da mudança. As suas soluções tecnológicas são essenciais...
Os preços do cacau mantêm-se estáveis em cerca de US$ 5.800 por tonelada, demonstrando notável resiliência pela terceira sessão consecutiva, especialmente hoje, apesar da divulgação de dados de processamento excepcionalmente negativos da Malásia...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
