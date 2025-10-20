Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Kering vende à L'Oréal a sua divisão de cosméticos por 4 mil milhões de euros - o que isto pode significar para ambas as empresas❓💡

20 de outubro de 2025

O grupo francês de artigos de luxo Kering (KER.FR), proprietário das marcas Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga e Alexander McQueen, realizou uma das suas mais importantes jogadas estratégicas dos últimos anos. A empresa concordou em vender toda a sua divisão de cosméticos...

Noticias Cripto: Bitcoin e Ethereum voltam a subir📈

20 de outubro de 2025

As recentes quedas em Wall Street e os receios renovados de uma guerra comercial com a China provocaram uma forte liquidação de Bitcoin. Desde 10 de agosto, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu mais de 600 mil milhões de mil milhões. Essa...

Industria de defesa dos EUA - Será que chegou ao topo?

20 de outubro de 2025

A procura é forte, mas não sem limitações O setor da indústria de defesa americana continua a passar por um boom excepcional, impulsionado pelos eventos geopolíticos dos últimos anos. Desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, os preços...

