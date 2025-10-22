Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Essas ações assustaram os investidores antes do Halloween🎃 — Os perdedores de mercado em 2025

22 de outubro de 2025

Enquanto algumas gigantes como a Rheinmetall e a Nvidia continuam a deslumbrar os investidores, outras enfrentam um verdadeiro pesadelo no mercado de ações. Analisámos quais ações se tornaram decepções financeiras este ano — e quais empresas realmente...

Texas Instruments tomba após resultados, o que está errado com a empresa?

22 de outubro de 2025

A Texas Instruments é um ícone dos semicondutores analógicos. Ela projeta e fabrica sistemas de energia, sinal e microcontroladores que são utilizados em equipamentos automotivos, industriais, eletrónicos de consumo e médicos. A empresa também está...

Resumo das commodities - Petróleo, Ouro, Gás Natural, Cacau (21.10.2025)

21 de outubro de 2025

Petróleo Os preços do petróleo bruto caíram acentuadamente no início desta semana, testando a área de US$ 56 por barril. O governo dos EUA indicou que os preços médios da gasolina nos Estados Unidos caíram abaixo de US$ 3 por galão...

