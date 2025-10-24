XTB - Market Update 7 de Janeiro de 2019
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta com o discurso...
Notícias dos mercados
A Tesla continua a experimentar o software dos seus carros, e a última atualização chamou a atenção da NHTSA americana, a agência federal responsável pela segurança rodoviária. A reação no mercado de ações é...
A IBM divulgou ontem os seus resultados, que à primeira vista pareciam sólidos. A receita e o lucro por ação superaram as expectativas do mercado, e o fluxo de caixa livre aumentou significativamente em relação ao ano anterior. Apesar disso, a reação...
Enquanto algumas gigantes como a Rheinmetall e a Nvidia continuam a deslumbrar os investidores, outras enfrentam um verdadeiro pesadelo no mercado de ações. Analisámos quais ações se tornaram decepções financeiras este ano — e quais empresas realmente...
Resumo: EURNZD não quebrou a média móvel de 200 períodos Rebound poderá suportar o NZD nas próximas...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta sexta-feira, depois de uma entrada...
O PMI industrial medido pelo ISM, que representa o estado da economia na indústria dos EUA, caiu 5.2 pontos em Dezembro para os 54.1, o que representa...
Thomson Reuters IFR emitiu um recomendação para o par cambial AUDUSD. A agência recomenda uma posição curta pendente...
Resumo: "Flash crash" no mercado cambial JPY e CHF são consideradas moedas de refúgio CHFJPY reagiu na...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em baixa depois de a Apple...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker No primeiro dia de negociação das bolsas do ano de...
Diversos analistas apontam para o fim da queda do preço do petróleo assim que a OPEC+ chegue a acordo para o corte da produção,...
Resumo: UE e Itália chegam a acordo em relação ao orçamento Reunião entre os EUA e a China agendada...
Friday's outlook Por David Silva, Affiliate Manager A sessão americana do dia de ontem veio dar mais força e confirmar...
Thursday outlook Por David Silva, Affiliate Manager Depois das bolsas norte-americanas terem registado novos mínimos na...
Resumo: Mercado de Criptomoedas deverá continuar a liderar a volatilidade durante o periodo festivo Bitcoin recuperou cerca de...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas entram em território vermelho, com as decisões da FED a pesarem...
Summary: US500 testa mínimos de 2018 Relatório da Fed poderá ser cauteloso (dovish) Mínimos de Fevereiro...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker Bolsas reagem em alta em dia de decisão das taxas de juro norte-americanas. Este...
A Reserva Federal Americana vai reunir-se pela última vez em 2018, que poderá significar o último grande evento de Dezembro. É...
Resume: Preço do Ouro sobe,suportado pelas quedas no mercado accionista Fed - tôm facilitista esperado na reunião...
