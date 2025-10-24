Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Modo “Mad Max” - A Tesla está em dificuldades?

24 de outubro de 2025

A Tesla continua a experimentar o software dos seus carros, e a última atualização chamou a atenção da NHTSA americana, a agência federal responsável pela segurança rodoviária. A reação no mercado de ações é...

Resultados IBM: fraco crescimento e expectativas piores

23 de outubro de 2025

A IBM divulgou ontem os seus resultados, que à primeira vista pareciam sólidos. A receita e o lucro por ação superaram as expectativas do mercado, e o fluxo de caixa livre aumentou significativamente em relação ao ano anterior. Apesar disso, a reação...

Essas ações assustaram os investidores antes do Halloween🎃 — Os perdedores de mercado em 2025

22 de outubro de 2025

Enquanto algumas gigantes como a Rheinmetall e a Nvidia continuam a deslumbrar os investidores, outras enfrentam um verdadeiro pesadelo no mercado de ações. Analisámos quais ações se tornaram decepções financeiras este ano — e quais empresas realmente...

