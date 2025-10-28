Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.

Notícias dos mercados

PayPay - Resultados da empresa surpreendem os investidores

28 de outubro de 2025

PayPal termina a época de ganhos com um aumento espetacular. Um dos maiores fornecedores de serviços de pagamento do mundo publicou os seus resultados e gabou-se da sua colaboração com a OpenAI. A avaliação da empresa está a subir mais de 10% na sessão...

Mais

Resumo das commodities - Petróleo, Ouro, Gás Natural, Cobre (28.10.2025)

28 de outubro de 2025

Petróleo O petróleo bruto iniciou uma queda acentuada desde o início da última semana de outubro, em reação à falta de impacto visível das recentes sanções dos EUA contra as empresas petrolíferas russas.   As...

Mais

⏬O ouro desce mais 2%!

28 de outubro de 2025

A queda nos preços do ouro continuou hoje, com a escala da correção agora ultrapassando as retrações observadas em abril e maio deste ano. O nível atual de correção é comparável à queda de 2022, embora esse movimento descendente...

Mais

19 de dezembro de 2018
18 de dezembro de 2018
17 de dezembro de 2018
14 de dezembro de 2018
13 de dezembro de 2018
12 de dezembro de 2018
11 de dezembro de 2018
10 de dezembro de 2018

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

Junte-se a mais de 1 700 000 investidores de todo o mundo

Comece a investir Descarregue a app Descarregue a app