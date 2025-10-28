Trade do dia - US500
Summary: US500 testa mínimos de 2018 Relatório da Fed poderá ser cauteloso (dovish) Mínimos de Fevereiro...
Notícias dos mercados
PayPal termina a época de ganhos com um aumento espetacular. Um dos maiores fornecedores de serviços de pagamento do mundo publicou os seus resultados e gabou-se da sua colaboração com a OpenAI. A avaliação da empresa está a subir mais de 10% na sessão...
Petróleo O petróleo bruto iniciou uma queda acentuada desde o início da última semana de outubro, em reação à falta de impacto visível das recentes sanções dos EUA contra as empresas petrolíferas russas. As...
A queda nos preços do ouro continuou hoje, com a escala da correção agora ultrapassando as retrações observadas em abril e maio deste ano. O nível atual de correção é comparável à queda de 2022, embora esse movimento descendente...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker Bolsas reagem em alta em dia de decisão das taxas de juro norte-americanas. Este...
A Reserva Federal Americana vai reunir-se pela última vez em 2018, que poderá significar o último grande evento de Dezembro. É...
Resume: Preço do Ouro sobe,suportado pelas quedas no mercado accionista Fed - tôm facilitista esperado na reunião...
Petroleo sob forte pressão esta manha. Apesar de os principais produtores de petroleo terem acordado uma redução do output em 2019,...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas pintam-se de vermelho com os focos de tensão espalhados...
Pontos chave: Programador de Blockchain foi o emprego com o crescimento mais rápido no Linkedin em 2018 Parlamento Europeu...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixo, em semana de decisão das taxas...
Sexta-Feira Outlook Por David Silva, Affiliate Manager As bolsas europeias abrem a sessão de hoje em queda, com os fracos...
Resumoy: DE30 está de volta ao antigo nivel de suporte - 11000 points O índice alemão falhou o breakout dos 38.2 de fibonacci...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta quinta-feira. As relações...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias negoceiam ligeiramente acima da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta depois da volatilidade acentuada...
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar no vermelho depois de a primeira...
