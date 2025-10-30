XTB - Market Update 9 de Janeiro de 2019
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas com a possibilidade,...
A reunião Trump-Xi A reunião entre Trump e Xi foi positiva e produziu resultados tangíveis, como indicado pelo próprio Donald Trump. Trump anunciou a redução imediata dos direitos aduaneiros sobre o fentanil de 20% para 10%, o que reduzirá o nível...
A Microsoft apresentou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 (encerrado em 30 de setembro de 2025), superando as expectativas dos analistas em todos os principais indicadores, mostrando um crescimento robusto, especialmente nos segmentos de negócios...
A gigante tecnológica americana, agora principalmente uma potência em centros de dados e Inteligência Artificial (IA), em vez de apenas pesquisa e navegação na web, superou decisivamente as expectativas financeiras. A empresa registou a sua primeira receita trimestral...
Resumo: GBPUSD registou uma grande recuperação nos últimos dias O par alcançou a forte resistência de...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta a aguardar um acordo entre...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par cambial USDCAD. O banco recomenda uma posição curta no par nos seguintes...
Barclays emitiu uma recomendação para o par cambial NZDUSD. O banco recomenda posição curta pendente nos seguintes níveis: Entrada...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta com o discurso...
Resumo: EURNZD não quebrou a média móvel de 200 períodos Rebound poderá suportar o NZD nas próximas...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta sexta-feira, depois de uma entrada...
O PMI industrial medido pelo ISM, que representa o estado da economia na indústria dos EUA, caiu 5.2 pontos em Dezembro para os 54.1, o que representa...
Thomson Reuters IFR emitiu um recomendação para o par cambial AUDUSD. A agência recomenda uma posição curta pendente...
Resumo: "Flash crash" no mercado cambial JPY e CHF são consideradas moedas de refúgio CHFJPY reagiu na...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em baixa depois de a Apple...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker No primeiro dia de negociação das bolsas do ano de...
Diversos analistas apontam para o fim da queda do preço do petróleo assim que a OPEC+ chegue a acordo para o corte da produção,...
Resumo: UE e Itália chegam a acordo em relação ao orçamento Reunião entre os EUA e a China agendada...
Friday's outlook Por David Silva, Affiliate Manager A sessão americana do dia de ontem veio dar mais força e confirmar...
Thursday outlook Por David Silva, Affiliate Manager Depois das bolsas norte-americanas terem registado novos mínimos na...
Resumo: Mercado de Criptomoedas deverá continuar a liderar a volatilidade durante o periodo festivo Bitcoin recuperou cerca de...
