Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Destaques da manhã (30.10.2025)

30 de outubro de 2025

A reunião Trump-Xi A reunião entre Trump e Xi foi positiva e produziu resultados tangíveis, como indicado pelo próprio Donald Trump. Trump anunciou a redução imediata dos direitos aduaneiros sobre o fentanil de 20% para 10%, o que reduzirá o nível...

📉 Resultados financeiros da Microsoft no primeiro trimestre de 2026: números sólidos ocultam a preocupação dos investidores com os gastos em IA

29 de outubro de 2025

A Microsoft apresentou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 (encerrado em 30 de setembro de 2025), superando as expectativas dos analistas em todos os principais indicadores, mostrando um crescimento robusto, especialmente nos segmentos de negócios...

🚀 Alphabet dispara com resultados impulsionados pela IA, ações sobem 7% no mercado pós-negociação

29 de outubro de 2025

A gigante tecnológica americana, agora principalmente uma potência em centros de dados e Inteligência Artificial (IA), em vez de apenas pesquisa e navegação na web, superou decisivamente as expectativas financeiras. A empresa registou a sua primeira receita trimestral...

