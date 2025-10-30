EURGBP - Recomendações do IFR
Thomson Reuters IFR divulgou uma recomendação para o par EURGBP. A agência recomenda uma longa posição no par, com...
A tecnologia está a desenvolver-se a um ritmo vertiginoso, e um número crescente de automóveis, fábricas e dispositivos do quotidiano está a tornar-se inteligente. No centro desta transformação global está a NXP Semiconductors, uma empresa holandesa...
Após o encerramento das negociações de quinta-feira nos Estados Unidos, a Apple divulgará os seus resultados. Como uma das líderes indiscutíveis do setor, a Apple parece ser um símbolo imortal do que uma empresa de tecnologia deve ser. No entanto, há...
A Amazon (AMZN.US) divulgará hoje os seus resultados do terceiro trimestre de 2025, após o encerramento do mercado norte-americano. Os investidores esperam mais um trimestre sólido, embora haja incerteza em torno do ritmo de crescimento da nuvem e do posicionamento da empresa em...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em alta, no último dia da semana, com o setor dos chips...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas negoceiam na 'linha de água' em dia de reunião...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixa, com a notícia que os EUA recusaram um encontro...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixa com os receios sobre o crescimento mundial. O...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas negoceiam na 'linha de água' na comemoração...
Friday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Os índices e o petróleo sobem devido à divulgação...
Thursday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Eventos importantes para hoje: Anúncio dos resultados por parte da Morgan...
Wednesday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Tema de capa de jornal em todo mundo é o chumbo do acordo do Brexit negociado...
Em dia de votação no parlamento britânico para aprovação do acordo do Brexit, o USD encontra-se a valorizar. Curiosamente,...
Tuesday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker O mercado de ações valorizou logo após a apresentação...
Monday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Os dados económicos divulgados durante a sessão asiática nesta...
Friday Outlook Por David Silva, Affiliate manager As bolsas seguem a negociar em terreno positivo na última sessão...
Citi emitiu uma recomendação para o par cambial EURUSD. O banco recomenda uma posição longa no par nos seguintes níveis: Entrada...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial CADCHF. O banco recomenda a colocação de uma posição...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em baixa corroborando com a máxima...
Resumo: Como era previsto pelos analistas, BoC (Banco Central do Canadá) manteve as taxas de juro nos 1.75% PIB e IPC com as previsões...
Forte pressão vendedora no USD nesta quarta-feira, depois dos comentários dos membros da FED a sugerirem que os movimentos futuros vão...
