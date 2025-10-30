Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Ação da semana - NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

30 de outubro de 2025

A tecnologia está a desenvolver-se a um ritmo vertiginoso, e um número crescente de automóveis, fábricas e dispositivos do quotidiano está a tornar-se inteligente. No centro desta transformação global está a NXP Semiconductors, uma empresa holandesa...

O que esperar para as ações da Apple após os resultados

30 de outubro de 2025

Após o encerramento das negociações de quinta-feira nos Estados Unidos, a Apple divulgará os seus resultados. Como uma das líderes indiscutíveis do setor, a Apple parece ser um símbolo imortal do que uma empresa de tecnologia deve ser. No entanto, há...

Previsão da Amazon: todos os olhos voltados para a AWS e a estratégia de IA 🔎

30 de outubro de 2025

A Amazon (AMZN.US) divulgará hoje os seus resultados do terceiro trimestre de 2025, após o encerramento do mercado norte-americano. Os investidores esperam mais um trimestre sólido, embora haja incerteza em torno do ritmo de crescimento da nuvem e do posicionamento da empresa em...

