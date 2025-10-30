Trade do dia - Bitcoin
Resumo: Mercado de Criptomoedas deverá continuar a liderar a volatilidade durante o periodo festivo Bitcoin recuperou cerca de...
Notícias dos mercados
A tecnologia está a desenvolver-se a um ritmo vertiginoso, e um número crescente de automóveis, fábricas e dispositivos do quotidiano está a tornar-se inteligente. No centro desta transformação global está a NXP Semiconductors, uma empresa holandesa...
Após o encerramento das negociações de quinta-feira nos Estados Unidos, a Apple divulgará os seus resultados. Como uma das líderes indiscutíveis do setor, a Apple parece ser um símbolo imortal do que uma empresa de tecnologia deve ser. No entanto, há...
A Amazon (AMZN.US) divulgará hoje os seus resultados do terceiro trimestre de 2025, após o encerramento do mercado norte-americano. Os investidores esperam mais um trimestre sólido, embora haja incerteza em torno do ritmo de crescimento da nuvem e do posicionamento da empresa em...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas entram em território vermelho, com as decisões da FED a pesarem...
Summary: US500 testa mínimos de 2018 Relatório da Fed poderá ser cauteloso (dovish) Mínimos de Fevereiro...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker Bolsas reagem em alta em dia de decisão das taxas de juro norte-americanas. Este...
A Reserva Federal Americana vai reunir-se pela última vez em 2018, que poderá significar o último grande evento de Dezembro. É...
Resume: Preço do Ouro sobe,suportado pelas quedas no mercado accionista Fed - tôm facilitista esperado na reunião...
Petroleo sob forte pressão esta manha. Apesar de os principais produtores de petroleo terem acordado uma redução do output em 2019,...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas pintam-se de vermelho com os focos de tensão espalhados...
Pontos chave: Programador de Blockchain foi o emprego com o crescimento mais rápido no Linkedin em 2018 Parlamento Europeu...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixo, em semana de decisão das taxas...
Sexta-Feira Outlook Por David Silva, Affiliate Manager As bolsas europeias abrem a sessão de hoje em queda, com os fracos...
Resumoy: DE30 está de volta ao antigo nivel de suporte - 11000 points O índice alemão falhou o breakout dos 38.2 de fibonacci...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta quinta-feira. As relações...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias negoceiam ligeiramente acima da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta depois da volatilidade acentuada...
