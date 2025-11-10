NZDUSD - recomendação bancária do Barclays
Barclays emitiu uma recomendação para o par cambial NZDUSD. O banco recomenda posição curta pendente nos seguintes níveis: Entrada...
Notícias dos mercados
O encerramento do governo atualmente em curso nos Estados Unidos, resultante de uma disputa sobre a lei orçamental, prolongou-se e tornou-se oficialmente o mais longo da história dos EUA. Ultrapassou o anterior encerramento de 35 dias, que também ocorreu durante a administração...
Mais
Sinais no céu e na terra Nos últimos meses, houve um aumento sem precedentes nas tensões entre os EUA e a Venezuela, particularmente entre os seus líderes — Nicolás Maduro e Donald Trump. O que é mais preocupante é que esse aumento nas tensões...
Mais
Os mercados acionistas dos EUA abriram hoje com uma ligeira subida, mas o sentimento está claramente a melhorar quando analisado através da perspetiva dos contratos de futuros. O US500 registou uma queda de 3% desde o seu pico de 30 de outubro até ao seu ponto mais baixo durante...
Mais
Barclays emitiu uma recomendação para o par cambial NZDUSD. O banco recomenda posição curta pendente nos seguintes níveis: Entrada...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta com o discurso...
Resumo: EURNZD não quebrou a média móvel de 200 períodos Rebound poderá suportar o NZD nas próximas...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta sexta-feira, depois de uma entrada...
O PMI industrial medido pelo ISM, que representa o estado da economia na indústria dos EUA, caiu 5.2 pontos em Dezembro para os 54.1, o que representa...
Thomson Reuters IFR emitiu um recomendação para o par cambial AUDUSD. A agência recomenda uma posição curta pendente...
Resumo: "Flash crash" no mercado cambial JPY e CHF são consideradas moedas de refúgio CHFJPY reagiu na...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em baixa depois de a Apple...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker No primeiro dia de negociação das bolsas do ano de...
Diversos analistas apontam para o fim da queda do preço do petróleo assim que a OPEC+ chegue a acordo para o corte da produção,...
Resumo: UE e Itália chegam a acordo em relação ao orçamento Reunião entre os EUA e a China agendada...
Friday's outlook Por David Silva, Affiliate Manager A sessão americana do dia de ontem veio dar mais força e confirmar...
Thursday outlook Por David Silva, Affiliate Manager Depois das bolsas norte-americanas terem registado novos mínimos na...
Resumo: Mercado de Criptomoedas deverá continuar a liderar a volatilidade durante o periodo festivo Bitcoin recuperou cerca de...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas entram em território vermelho, com as decisões da FED a pesarem...
Summary: US500 testa mínimos de 2018 Relatório da Fed poderá ser cauteloso (dovish) Mínimos de Fevereiro...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker Bolsas reagem em alta em dia de decisão das taxas de juro norte-americanas. Este...
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira