Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Os desafios europeus da Google

13 de novembro de 2025

A Alphabet Inc., comumente conhecida como Google, mais uma vez encontra-se na mira dos reguladores europeus. A Comissão Europeia anunciou na quinta-feira que está a iniciar uma investigação contra a Alphabet, suspeita de violar a chamada «Lei do Mercado Digital». A...

Ação da semana - CVS Health Corp (13.11.2025)

13 de novembro de 2025

A CVS Health Corporation é uma empresa que há anos faz parte do quotidiano de milhões de americanos. As suas farmácias estão presentes em quase todas as cidades, enquanto os seus seguros de saúde e serviços médicos lhe permitem operar em várias...

Infineon promete mais crescimento futuro após os resultados

12 de novembro de 2025

A Infineon Technologies é uma das líderes locais no mercado de semicondutores. A empresa alemã é uma das poucas entidades deste porte na Europa. O portfólio de produtos da empresa é altamente diversificado, o que funciona a seu favor num mercado cada vez mais...

