Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Três mercados a serem observados na próxima semana (28.11.2025)

28 de novembro de 2025

Estamos prestes a iniciar o último mês de negociações nos mercados financeiros internacionais em 2025. Esta semana, os investidores estarão focados principalmente nos últimos dados importantes dos EUA antes da reunião do Fed, nas novas negociações...

Reviravolta fiscal no Reino Unido?

27 de novembro de 2025

Os mercados britânicos aguardavam ansiosamente: ontem, a primeira-ministra Rachel Reeves apresentor o orçamento para o próximo ano. Este orçamento, visto como um potencial catalisador de fim de ano, esteve em destaque, com os investidores atentos a cada decisão da ocupante...

Resultados trimestrais da CD Projekt - “Superação” em todos os sectores📱

27 de novembro de 2025

No terceiro trimestre de 2025, a CD Projekt (CDR.PL) apresentou resultados que confirmam claramente a tese da “segunda vida” de Cyberpunk. A empresa não só superou o consenso do mercado em todos os níveis-chave (receitas, EBIT, lucro líquido), como também...

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

