Trade do dia - USDBRL
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Estamos prestes a iniciar o último mês de negociações nos mercados financeiros internacionais em 2025. Esta semana, os investidores estarão focados principalmente nos últimos dados importantes dos EUA antes da reunião do Fed, nas novas negociações...
Os mercados britânicos aguardavam ansiosamente: ontem, a primeira-ministra Rachel Reeves apresentor o orçamento para o próximo ano. Este orçamento, visto como um potencial catalisador de fim de ano, esteve em destaque, com os investidores atentos a cada decisão da ocupante...
No terceiro trimestre de 2025, a CD Projekt (CDR.PL) apresentou resultados que confirmam claramente a tese da “segunda vida” de Cyberpunk. A empresa não só superou o consenso do mercado em todos os níveis-chave (receitas, EBIT, lucro líquido), como também...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
