Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Estamos prestes a iniciar o último mês de negociações nos mercados financeiros internacionais em 2025. Esta semana, os investidores estarão focados principalmente nos últimos dados importantes dos EUA antes da reunião do Fed, nas novas negociações...
Os mercados britânicos aguardavam ansiosamente: ontem, a primeira-ministra Rachel Reeves apresentor o orçamento para o próximo ano. Este orçamento, visto como um potencial catalisador de fim de ano, esteve em destaque, com os investidores atentos a cada decisão da ocupante...
No terceiro trimestre de 2025, a CD Projekt (CDR.PL) apresentou resultados que confirmam claramente a tese da “segunda vida” de Cyberpunk. A empresa não só superou o consenso do mercado em todos os níveis-chave (receitas, EBIT, lucro líquido), como também...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta segunda-feira, apesar de os focos de instabilidade persistirem. Um...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
Depois do que parecia ser um desbloqueio importante esta quarta-feira, A satisfação de Theresa May foi rapidamente alterada com o ministro...
Resumo: Dados indicam uma possivel desacelaração na China, a produção industrial aumentou mas essencialmente devido ao...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias abrem positivas com a possibilidade de um acordo no Brexit. Ontem...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados entram esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, com os preços...
Setup baixista no café, depois da quebra do suporte de curto prazo vemos que o activo prepara um movimento AB=CD que coincide com a zona dos 61.8....
Depois de uma quebra da LTD a bitcoin começou a consolidar e registou um h&s de curto prazo cuja cabeça do padrão coincide com...
As últimas noticias sobre o mercado de trabalho do Reino Unido deu boas notícias para os trabalhadores com salários a crescer mais...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDJPY O banco recomenda posições curtas no par,...
Resumo : Tensões comerciais entre os EUA e a China em destaque nos proximos dias SP500 (US500)acima de suporte tecnico importante Zonas...
Resumo: • O preço do petróleo atinge pico de mais 2% durante conversas sobre cortes na produção da Arábia Saudita •...
Ações Por José Correia, Senior Broker HSBC (HSBA.UK) - o banco britânico planeia voltar a operar no Brasil, 3 anos...
Thomson Reuters IFRemitiu uma recomendação para o par EURUSD O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o EURGBP O banco recomenda posições curtas no par nos seguintes niveis: Entrada (Mercado):...
