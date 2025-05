Cada evento do calendário económico fornece informações detalhadas, incluindo a hora e a data do evento, o título ou a descrição do evento, o país afetado e o tipo de indicador económico. Além disso, inclui o valor anterior, o valor previsto e o valor efetivo assim que for divulgado. Por exemplo, uma publicação sobre o PIB (anualizado) do terceiro trimestre nos EUA incluiria dados sobre a variação do PIB do trimestre anterior, a variação prevista para o trimestre em causa, o valor real após a publicação dos dados e uma descrição do próprio indicador.