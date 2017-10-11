Banda de Bollinger é um indicador técnico usado no mercado financeiro para medir volatilidade e identificar possíveis pontos de compra e venda. Descubra tudo o que precisa de saber sobre esse indicador técnico neste breve artigo.

As bandas de Bollinger são uma ferramenta criada por John Bollinger na década de 1980.

Consistem numa linha central e em duas bandas de preço, respectivamente acima e abaixo da linha central.

Contrariamente ao cálculo percentual com base numa média movel normal, as bandas de Bollinger simplesmente adicionam e subtraem o desvio-padrão.

As bandas de Bollinger ajustam-se automaticamente às condições do mercado e indicam a volatilidade do mesmo. As bandas de Bollinger são formadas pela colocação de duas faixas de medição da volatilidade acima e abaixo de uma média móvel simples, esta última geralmente calculada com base em 20 períodos. As bandas são formadas por linhas que se encontram afastadas da média móvel simples em dois desvios-padrão. Como a ferramenta está associada à volatilidade, quando esta aumenta as bandas alargam, e quando a volatilidade diminui as bandas ficam mais estreitas. De que forma devo usar as bandas de Bollinger? Se a actual tendência de mercado for ascendente, então em geral não se espera que a linha da média móvel intersecte o corpo do barra (“candlestick”, ou barra de vela) a partir de cima. Se isto ocorrer, então constitui uma indicação do enfraquecimento da tendência ascendente, sinalizando assim a potencial reversão da tendência no curto prazo. Neste caso, espera-se então que o mercado venha a atingir a banda inferior. Caso o mercado se desloque na área entre as linhas da média móvel e da banda superior, então estamos perante um forte indício de que o mercado continuará a sua tendência ascendente. Analogamente, se a tendência de mercado for descendente, a média móvel de mercado não deverá intersectar o corpo da barra a partir de baixo. Se isto acontecer, poderemos então estar perante o enfraquecimento da tendência descendente e uma possível reversão da tendência. Durante uma tendência negativa, o mercado deverá mover-se entre a linha da média móvel e a linha que assinala a banda inferior.

