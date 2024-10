Como agir quando a bolsa está em queda?

Embora todos queiramos que os mercados mostrem sempre o seu lado mais simpático, é impossível não ter momentos de dúvida e quedas acentuadas. É precisamente nestes momentos que é mais conveniente manter a calma e avaliar todas as alternativas possíveis antes de passar à ação.

Para o ajudar nestes momentos chave, apresentamos-lhe de seguida uma série de alternativas que pode considerar para poder levar a cabo antes, durante e depois de passar por um episódio de queda da bolsa. Conselhos para preparar a sua carteira para as quedas da bolsa Diversificar: "Não ponha todos os seus ovos no mesmo cesto". Uma carteira diversificada que invista em diferentes tipos de ativos reduzirá o risco específico e, por conseguinte, minimizará o risco total. Dependendo do apetite de risco do investidor, uma parte da carteira pode consistir em investimentos de baixo risco (ações com dividendos, títulos do tesouro, metais preciosos e dinheiro em “cash”), enquanto o resto do capital pode ser usado em ativos mais arriscados.



Invista regularmente: É impossível escolher sempre o momento perfeito para se lançar no mercado, pelo que investir tudo de uma vez pode ser arriscado. Por isso, a solução passa por dividir as entradas ao longo do tempo, quer através de uma estratégia de média de preços de compra, quer através de contribuições periódicas como, por exemplo, nos Planos de Investimento. Uma das grandes vantagens dos aportes periódicos é que eles amenizam o efeito das oscilações do mercado. Quando o mercado está em alta e os preços são elevados, compra menos unidades de participação com o seu dinheiro. Mas quando o mercado está em baixa e os preços estão baixos, compra mais unidades. No final, isto pode ajudar a reduzir o risco e aumentar o potencial de retorno a longo prazo.



Controle o seu risco: É importante saber a todo o momento qual o nível de risco que queremos adotar na nossa carteira. Quer a nível individual para cada uma das Acções ou ETFs, quer a nível global, é importante estabelecer um nível com o qual nos sentimos confortáveis em termos de risco e executar as vendas ou programar os níveis de fecho de posição (Stop Loss) em caso do mercado se comportar de forma diferente ao que estava encaminhado. Como agir quando o mercado está a cair? Mantenha a calma: É nestas alturas que os investidores tendem a deixar-se levar pela situação e a tomar decisões impulsivas. Antes de mais, procure informar-se sobre as razões das quedas, a sua origem e as suas possíveis consequências. Depois de ter toda a informação, tente avaliar se esta situação pode ser temporária ou permanente e como isso pode afetar a sua carteira. É aconselhável isolar-se da evolução dos preços, pois se estivermos constantemente a observar a evolução do mercado corremos o risco de agir de forma mais impulsiva.



Reduzir o risco da sua carteira: Se decidir reduzir o risco da sua carteira, tem várias alternativas para o fazer. Por um lado, pode efetuar vendas parciais que reduzam o seu tamanho com o objetivo de recomprar uma vez terminado o período de queda. Se não quiser vender, pode sempre procurar ativos que funcionem como cobertura da sua carteira e que lhe proporcionem lucros quando os mercados caem. Os fundos inversos negociados em bolsa (ETF) sobem de preço sempre que o índice que acompanham desce de preço. Por outro lado, existe também a possibilidade de obter uma exposição em baixa utilizando derivados como futuros ou opções.



Tire partido da situação: Os períodos de queda também proporcionam oportunidades únicas para comprar ações de boas empresas a melhores preços, ou para aumentar as suas posições em ETFs a preços interessantes. Se tem liquidez para investir, é aconselhável que não se deixe levar pelas "vendas" que vê no mercado e que compre de forma ordenada. Para isso, é aconselhável ter uma lista prévia de Ações ou ETFs "desejados", que pode ter sempre visível no separador "Favoritos" da sua App XTB.

Como é que cada classe de ativos se comporta durante uma queda da bolsa? Ações: Normalmente suportam o peso das quedas. As empresas cotadas com um elevado grau de expectativas futuras, como as empresas tecnológicas, tendem a ser as mais penalizadas em momentos de dúvida. Pelo contrário, as empresas de alta qualidade, com bons fundamentos e um baixo nível de endividamento, tendem a ser as que melhor se adaptam a este tipo de situações, principalmente em setores mais defensivos. Se as quedas afetarem um sector específico, é de esperar que esse grupo de empresas seja o mais afetado, enquanto as empresas relacionadas (clientes ou fornecedores) também verão os seus preços afectados. Se, por outro lado, as quedas forem generalizadas, há uma maior oportunidade de encontrar ideias de investimento interessantes.

Como é que cada classe de ativos se comporta durante uma queda da bolsa? Ações: Normalmente suportam o peso das quedas. As empresas cotadas com um elevado grau de expectativas futuras, como as empresas tecnológicas, tendem a ser as mais penalizadas em momentos de dúvida. Pelo contrário, as empresas de alta qualidade, com bons fundamentos e um baixo nível de endividamento, tendem a ser as que melhor se adaptam a este tipo de situações, principalmente em setores mais defensivos. Se as quedas afetarem um sector específico, é de esperar que esse grupo de empresas seja o mais afetado, enquanto as empresas relacionadas (clientes ou fornecedores) também verão os seus preços afectados. Se, por outro lado, as quedas forem generalizadas, há uma maior oportunidade de encontrar ideias de investimento interessantes.



Índices: A componente de diversificação inerente aos índices faz com que as suas quedas sejam mais suaves do que as de muitas das ações que os compõem. Além disso, se acrescentarmos a componente de sobrevivência, em que as empresas com problemas acabam por sair do índice e ser substituídas por novas e prósperas, este tipo de situação pode ser muito interessante para investir. Como sempre, os fundos negociados em bolsa ou ETFs, quer através de compra direta, quer através de Planos de Investimento, são a forma mais económica e eficiente de obter exposição a este mercado.



Commodities: O seu comportamento pode ser muito errático e dependente dos motivos das quedas. Merece especial destaque o ouro, sempre considerado um ativo de refúgio e que historicamente tem mostrado um comportamento muito pouco correlacionado com as ações ou obrigações. Mais uma vez, se quisermos ganhar exposição a uma mercadoria específica ou a empresas relacionadas com uma delas, temos a alternativa eficiente oferecida pelos ETFs.



O seu comportamento pode ser muito errático e dependente dos motivos das quedas. Merece especial destaque o ouro, sempre considerado um ativo de refúgio e que historicamente tem mostrado um comportamento muito pouco correlacionado com as ações ou obrigações. Mais uma vez, se quisermos ganhar exposição a uma mercadoria específica ou a empresas relacionadas com uma delas, temos a alternativa eficiente oferecida pelos ETFs. Rendimento fixo: Em geral, o rendimento fixo é considerado um ativo muito mais calmo e seguro do que o rendimento variável. Isso se deve à própria natureza do ativo, que permanece inalterado enquanto o emissor não entrar em apuros. Se a economia começar a entrar em crise, as obrigações corporativas (emitidas por empresas) vêem a sua rentabilidade aumentar (enquanto o seu preço diminui), pois refletem um risco maior do que as emitidas por países. Seja como for, se o emitente não entrar em falência e se, enquanto investidores, não decidirmos vender as obrigações antes do seu vencimento, as quedas da bolsa não deverão afetar o nosso investimento. Podemos obter exposição ao mercado de rendimento fixo através de fundos negociados em bolsa (ETF) ou diretamente, podendo em breve comprar obrigações de empresas e países diretamente a partir da nossa aplicação XTB.

