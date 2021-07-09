Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
O investimento em dividendos continua a ser uma estratégia importante para uma grande parte dos investidores. Uns consideram que esse método é demasiado incerto devido à evolução das condições dos mercados financeiros e das empresas de tecnologia de rápido crescimento, que muitas vezes não pagam dividendos. Como é realmente o investimento em dividendos hoje em dia? O que é rendimento de dividendos e como conseguimos identificar as melhores ações que pagam mais dividendos? Como é que fazemos a gestão do nosso portfólio de ações de dividendos? Vamos tentar responder a todas essas perguntas neste breve artigo.
Vamos começar com o básico, ou seja, a ideia por detrás do investimento em ações de dividendos. O que é tudo isso?
O que são dividendos?
A definição de dividendo pode ser explicada de uma forma muito simples: é uma participação nos lucros e lucros retidos que uma empresa paga aos seus acionistas. Quando uma empresa gera lucro e/ou acumula lucros retidos, esses rendimentos podem ser reinvestidos no negócio ou pagos aos acionistas como dividendo. Mesmo que haja muitos tipos de dividendos (por exemplo, dividendos em ações ou dividendos especiais), o mais comum é, obviamente, um dividendo em dinheiro, que significa que uma empresa paga em dinheiro diretamente na conta de corretagem do acionista. Ao investirem em negócios lucrativos e bem estabelecidos, os investidores podem ter o direito de obter um pagamento regular. No longo prazo, estes rendimentos podem ser muito significativos quando comparados com a quantidade de dinheiro investido numa determinada ação. Para muitos, é considerada a essência do investimento de longo prazo.
Ações de crescimento vs ações de valor
Nem todas as empresas pagam dividendos - tal como mencionado anteriormente, algumas delas preferem reinvestir os lucros em inovação, pois o seu principal objetivo é a expansão. É crucial entender a diferença entre os dois tipos de investimentos - ações de crescimento e de valor.
O que são ações de crescimento?
Em termos gerais, as ações de crescimento representam empresas que deverão registar níveis altos de crescimento dos seus lucros no futuro. Estas empresas apresentam frequentemente lucros acima da média. Como estes negócios visam uma maior expansão, não pagam dividendos ou pagam apenas quantias relativamente modestas. Em troca, o preço das ações pode superar o desempenho do mercado.
O que são ações de valor?
Por outro lado, as ações de valor geralmente representam empresas bem estabelecidas que estão a ser negociadas abaixo do seu valor intrínseco. No entanto, estas empresas ainda têm bons fundamentos, pois os seus modelos de negócios são estáveis e previsíveis. Mesmo que as suas receitas possam ser consideradas relativamente modestas (em comparação com as das ações de crescimento), geralmente distribuem dividendos. Portanto, os investidores interessados em dividendos devem direcionar a sua atenção para as ações de valor, pois o seu objetivo é terem um rendimento através do pagamento de dividendos regulares.
Dividendo por ação e rendimento dos dividendos
Existem certos conceitos que os investidores em dividendos devem conhecer.
Dividendo por ação (DPS)
Em primeiro lugar, o dividendo por ação (DPS) revelar-se-á muito útil, pois mostra a quantidade de dividendos para cada ação durante um determinado período de tempo. Ajuda os investidores a verificar se a empresa é capaz de aumentar os seus dividendos com o tempo. O DPS é calculado através do total de dividendos pagos durante um determinado período de tempo pelo número de ações ordinárias emitidas em circulação.
Rendimento dos dividendos
Outro conceito também importante é o rendimento dos dividendos, que mede o dividendo como uma percentagem do preço atual das ações. Portanto, representa o retorno somente de dividendos de um investimento em ações.
Rendimento de dividendos = dividendo anual por ação / Preço atual da ação
Exemplo 1: A empresa é cotada a $100 por ação e paga $4 de dividendos uma vez por ano. Então, o rendimento dos dividendos é igual a 4% ($4 de dividendo por $100)
Exemplo 2: A empresa é cotada a US $100, mas paga US $1 em dividendos em cada trimestre. Então, o dividendo anual chega igualmente a US $4. Neste caso, o rendimento dos dividendos também é igual a 4%.
O rendimento através de dividendos pode ser aplicado para comparar vários tipos de investimentos, como, por exemplo, comprar ações, depósitos bancários, comprar imóveis para gerar uma renda passiva e entre outros.
Tributação dos dividendos: o que deve saber
Os dividendos são uma fonte de rendimento atrativa, mas é importante considerar o seu enquadramento fiscal. Em Portugal, os dividendos distribuídos por empresas cotadas estão sujeitos a uma retenção na fonte de 28% para investidores residentes. Esta taxa pode ser integrada no englobamento do IRS, dependendo da situação pessoal do investidor.
No caso de dividendos pagos por empresas estrangeiras, é comum existir uma dupla tributação: primeiro no país de origem e depois em Portugal. Nestes casos, os acordos de dupla tributação entre países podem permitir recuperar parte do imposto retido.
Compreender o impacto fiscal é essencial para avaliar o retorno líquido e evitar surpresas no momento da declaração anual.
Data de registo e data de ex-dividendos
Depois da empresa declarar o pagamento de dividendos, a empresa estabelece uma data em que os investidores devem ser acionistas da empresa para receber o pagamento dos dividendos. Aqui entra o conceito-chave de “data de ex-dividendo” - os investidores devem possuir ações da empresa em causa até essa data para que tenham direito ao pagamento dos dividendos. Se alguém comprar uma ação na data de ex-dividendo ou posteriormente, não receberá o dividendo referente a esse período. A data ex-dividendo é geralmente definida dois dias antes do dia de pagamento do dividendo, que advém do ciclo de liquidação D+2 para ações. Esta abordagem é usada na maioria dos mercados financeiros desenvolvidos (como EUA, Reino Unido ou Alemanha). Vale a pena realçar que os investidores que venderem as suas ações após a data de ex-dividendo ainda terão direito a receber os dividendos, pois a decisão da empresa sobre quem deve receber o dividendo é baseada na data de registo das mesmas.
Exemplo para liquidação D+2: a data de registo é sexta-feira, enquanto a data de ex-dividendo é quinta-feira. Neste caso, os investidores devem comprar as ações na quarta-feira (ou antes) para receber os dividendos.
Frequência e tipos de dividendos
Nem todos os dividendos são iguais. Nos EUA, é comum as empresas pagarem dividendos de forma trimestral, enquanto na Europa a frequência tende a ser anual ou semestral.
Além dos dividendos regulares, algumas empresas distribuem dividendos extraordinários em momentos de lucros excecionais ou após operações de venda de ativos. Conhecer estas diferenças ajuda o investidor a planear o fluxo de rendimento ao longo do ano e a adaptar a sua estratégia à realidade de cada mercado.
Geralmente, os investidores em dividendos gostam de obter um rendimento passivo e regular - esse é seu objetivo principal. Portanto, um alto rendimento de dividendos seria um aspecto-chave em termos de identificação de um investimento promissor.
Na verdade, muitas empresas acabam por apresentar um retorno muito satisfatório no que diz respeito ao pagamento de dividendos que, muitas vezes, excede os 4%. No entanto, deve-se ter em atenção que o rendimento dos dividendos resulta da divisão do dividendo anual de uma empresa pelo preço atual das suas ações. Quando o preço das ações sobe, o rendimento cai.
Por outro lado, se o preço das ações cair, o rendimento pode aumentar inesperadamente. Através da leitura dos rendimentos dos dividendos, pode-se constatar se a empresa está a passar por tempos difíceis e os investidores estão a vender as ações.
Esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho anteriores e não são um indicador fiável de desempenhos futuros.O scanner de ações pode ser útil para os investidores que procuram determinados rendimentos de dividendos.
Para avaliar uma ação que paga dividendos deve-se ter como referência a regularidade com que a empresa distribui os dividendos aos investidores.
As empresas que tendem a ser populares entre os investidores em dividendos tendem a ter uma política de dividendos confiável, uma vez que estas empresas determinam o valor dos dividendos pagos aos acionistas, bem como a frequência com que os dividendos são pagos.
Invista as suas poupanças de forma inteligente
Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade.
Certas empresas bem estabelecidas no mercado prometem aumentar os seus dividendos ano após ano. Apesar dos altos e baixos, muitos deles conseguem realizar esse compromisso.
Habitualmente, este tipo de empresas pode ser encontrada em mercados desenvolvidos, e os investidores podem estar particularmente interessados em dois tipos de ações:
Reis de dividendos: empresas cotadas no S&P 500 que aumentam os seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos.
Aristocratas de dividendos: empresas cotadas no S&P 500 que aumentam os seus dividendos há mais de 25 anos consecutivos.
Esteja ciente de que os dados apresentados referem-se aos dados de desempenho anteriores e não são um indicador fiável de desempenhos futuros.Desde 2009 que o retorno total (incluindo dividendos) das ações conhecidas como aristocratas dos dividendos tem sido superior ao retorno total do índice S&P 500.
As ações de dividendos de alta qualidade costumam ser encontradas entre empresas bem estabelecidas no mercado e que são líderes nos seus setores. Idealmente, as ações de dividendos têm uma marca forte, amplamente reconhecida no setor.
Escolher uma grande empresa que pague dividendos atrativos está relacionado com aspetos fundamentais. A empresa deve ter um balanço patrimonial saudável, sem excesso de dívidas. Dependendo do setor, a relação dívida / património da empresa não deve ser particularmente alta.
Mesmo que possa impedir a empresa de crescer no seu máximo potencial, o excesso de alavancagem representa uma ameaça ao pagamento de dividendos durante os períodos de crise.
Ter uma receita estável e o crescimento da receita são fatores cruciais, pois os dividendos futuros podem ser facilmente previstos. No que se refere a ganhos e fluxos de caixa, os investidores devem procurar as mesmas características - crescimento constante ou, pelo menos, estabilidade.
As empresas em crescimento não só são capazes de fornecer rendimentos de dividendos significativos, mas também aumentam os seus dividendos por ação ao longo do tempo.
Pense nas empresas que pertencem aos aristocratas ou reis dos dividendos - os investidores acreditam que continuarão a fazê-lo. Portanto, essas empresas procuram estar constantemente a responder às expectativas.
As principais empresas de dividendos são capazes de aumentar constantemente os seus dividendos por ação. Supondo que, com o tempo, o preço das ações também valorize, os investidores podem obter um retorno significativo.
Exemplos de empresas com tradição em dividendos
Algumas empresas são conhecidas pela consistência no pagamento de dividendos, mesmo em períodos de maior incerteza económica. Entre os casos mais emblemáticos destacam-se:
McDonald’s (MCD): gigante da restauração com distribuição contínua de dividendos desde a década de 1970.
Nestlé (NESN): multinacional europeia que mantém uma política de dividendos estável e crescente.
Estes exemplos ajudam a ilustrar o tipo de solidez que os investidores procuram quando selecionam ações de dividendos para uma carteira de longo prazo.
Importância da diversificação na estratégia de dividendos
Concentrar a carteira apenas em empresas de dividendos elevados pode expor o investidor a riscos desnecessários. A diversificação é fundamental:
Setorial: investir em diferentes indústrias (consumo, saúde, tecnologia, energia).
Geográfica: combinar empresas de diferentes mercados (EUA, Europa, emergentes).
Temporal: equilibrar dividendos trimestrais e anuais para criar fluxos de rendimento mais consistentes.
Ao diversificar, o investidor não depende apenas do desempenho de uma empresa ou setor e consegue construir uma carteira mais equilibrada e resiliente.
Mais do que ações: outros ativos que distribuem dividendos
Embora as ações de empresas sólidas sejam a forma mais comum de obter dividendos, existem outros instrumentos que também podem gerar rendimentos regulares:
Ações preferenciais
Este tipo de ações combina características de dívida e de capital próprio. Normalmente oferecem dividendos fixos, com prioridade face às ações ordinárias, tornando-se uma opção interessante para quem procura estabilidade.
REITs (Real Estate Investment Trusts)
As sociedades de investimento imobiliário distribuem grande parte dos seus lucros em dividendos, muitas vezes com rendibilidades superiores à média do mercado. São uma alternativa atrativa para investidores interessados em imobiliário sem necessidade de comprar imóveis.
Existem fundos cotados em bolsa (ETFs) que replicam índices de ações de dividendos. Estes permitem diversificação imediata, baixo custo e acesso a empresas líderes em pagamento de dividendos a nível global.
Vantagens e desvantagens de investir em ações de dividendos
Vantagens
Fonte de rendimento passivo regular.
Estabilidade e previsibilidade em carteiras de longo prazo.
Empresas disciplinadas financeiramente, com modelos de negócio sólidos.
Potencial proteção contra a inflação, através do aumento progressivo dos dividendos.
Desvantagens
Possibilidade de cortes ou suspensão dos dividendos em períodos de crise.
Menor potencial de crescimento em comparação com ações de empresas em fase de expansão.
O rendimento líquido pode ser reduzido devido à carga fiscal.
A procura por dividendos elevados pode levar à concentração excessiva em determinados setores (como utilities ou energia).
Investir em ações de dividendos: pontos-chave a reter
As ações de dividendos podem gerar rendimento passivo e estabilidade a longo prazo.
É fundamental considerar a tributação para calcular o retorno líquido.
Além de ações ordinárias, REITs, ações preferenciais e ETFs podem ser alternativas interessantes.
Empresas com histórico sólido oferecem maior previsibilidade.
Diversificação é essencial para reduzir riscos.
A frequência e tipo de dividendos variam de mercado para mercado.
Resumindo, as ações de dividendos são investimentos perfeitos para os investidores de longo-prazo, pois podem oferecer um retorno superior se forem mantidas por vários anos.
Num cenário de baixas taxas de juros, a escolha é bastante limitada, pois títulos e depósitos a prazo não conseguem competir com as rentabilidades das ações de dividendos.
Portanto, os mercados de ações têm vindo a captar cada vez mais novos investidores, onde muitos deles acabam por alocar o seu capital em ações que pagam dividendos com historial ou com o compromisso de começar a distribuir dividendos entre os investidores.
Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo
Ações de dividendos são títulos emitidos por empresas que distribuem parte dos seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Estes pagamentos podem ser periódicos (geralmente trimestrais ou anuais) e são uma forma de os investidores gerarem rendimento passivo a partir dos seus investimentos.
Para identificar ações de dividendos atrativas, os investidores devem analisar indicadores como o rendimento de dividendos, a taxa de payout (percentagem dos lucros distribuída), o histórico de pagamentos consistentes e a saúde financeira da empresa. Além disso, é importante considerar o setor de atuação e as perspectivas de crescimento da empresa.
Embora as ações de dividendos possam oferecer rendimentos estáveis, existem riscos, como a possibilidade de redução ou suspensão dos dividendos, flutuações no preço das ações e riscos específicos do setor. É fundamental realizar uma análise cuidadosa e diversificar a carteira para mitigar esses riscos.
Sim, muitos investidores optam por reinvestir os dividendos recebidos para adquirir mais ações da mesma empresa ou de outras. Este processo pode ser feito manualmente ou através de Planos de Reinvestimento Automático de Dividendos (DRIPs), que permitem a compra automática de mais ações sem custos adicionais.
Para começar a investir em ações de dividendos, é necessário abrir uma conta numa corretora que ofereça acesso ao mercado de ações, como a XTB. Após abrir a conta, pode pesquisar e selecionar ações de empresas que pagam dividendos, realizar a compra através da plataforma xStation 5 e acompanhar o desempenho do seu investimento ao longo do tempo. A XTB também disponibiliza ferramentas de análise e conteúdos educativos que ajudam a tomar decisões mais informadas.
