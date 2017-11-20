O que é um “martelo” (ou “hammer”) e qual a sua importância nas negociações? Descubra neste breve artigo.

Um martelo ( hammer ) é um padrão, com base em barra de vela ( candlestick) , que se aplica sobre pontos mínimos.

É um dos mais relevantes padrões baseados em barras de vela, pois assinala um potencial aumento no mercado após este tentar encontrar um mínimo.

O martelo pode ser encontrado em todas as classes de activos e em todos os intervalos temporais.

Os martelos revelam-se mais precisos quando precedidos por três ou mais barras de vela consecutivas e decrescentes. Existem algumas das características que distinguem o padrão de martelo de outros padrões: O martelo apresenta um pequeno corpo superior e uma sombra inferior mais comprida. A sombra deverá ser pelo menos duas vezes mais comprida do que o corpo. A cor do corpo é irrelevante. O martelo é apresentado quando se observa a queda na cotação de um instrumento, sugerindo assim que o mercado está a procurar determinar o mínimo ou nível de suporte. O sinal de martelo não deve ser interpretado como sugerindo que os compradores retomaram o controlo do instrumento, mas antes como fornecendo a indicação de que o potencial sentimento bullish poderá estar a fortalecer-se. Assim que o padrão de martelo tiver sido formado, estamos perante uma indicação de que o mercado irá reverter o seu movimento descendente, o que por sua vez sugere uma elevada probabilidade da valorização do mesmo. Deverá ter em conta que os padrões candlestick são mais precisos se formados sobre níveis significativos de suporte e de resistência. A confirmação de um martelo é dada quando a barra de vela seguinte fecha com um mínimo mais elevado do que o do martelo. Os martelos podem ser medidos em qualquer período temporal, mas quanto maior o período maior será a precisão do martelo em resultado do número superior de participantes envolvidos.

