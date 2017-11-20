Sinais Forex – definição

O que são sinais Forex? Existe uma grande variedade de fornecedores globais de sinais Forex. Descubra quais são.

Os sinais Forex são indicações que sugerem a negociação de certo instrumento financeiro.

Apesar de os sinais Forex constituírem apenas indicações, estão em alguns casos ligados à sua conta de negociação e negoceiam em seu lugar.

São gerados tanto por pessoas como por computadores, dependendo do tipo de serviço providenciado. Existe uma grande variedade de fornecedores globais de sinais Forex, sendo que os serviços oferecidos variam muito também. De um modo geral, estes serviços incluem: Sistemas automatizados que negoceiam por si, com base em diferentes critérios, tais como a escolha do mercado, a gestão do risco, o tipo de spread , etc.;

, etc.; Sinais Forex enviados por analistas, que por vezes incluem níveis específicos de entrada e saída, bem como níveis potenciais de Stop Loss e Take Profit;

e Análise técnica dos mercados escolhidos, incluindo identificação de níveis de suporte e resistência;

Perspectivas com base na análise fundamental;

Materiais de formação;

Aconselhamento individualizado. Posso confiar nos fornecedores de sinais Forex? Esta é uma questão de resposta difícil, especialmente devido ao número crescente de fornecedores de sinais e aos múltiplos serviços que eles oferecem. Infelizmente, têm-se registado em anos recentes casos de actividade fraudulenta, nos quais fornecedores de sinais prometiam fórmulas rápidas e simples de enriquecer muito rapidamente. Este fenómeno está relacionado não apenas com a qualidade dos sinais por eles disponibilizados, mas também pela formação que eles oferecem. Dado que esta indústria se tem tornado bastante agressiva ao nível da estratégia de vendas e marketing, caso decida experimentar um destes serviços aconselhamos que tome as seguintes precauções: Experimente uma versão de demonstração do sinal Forex e analise os resultados em tempo real;

Se os sinais que receber forem escritos, então tente aplicálos numa conta de demonstração de modo a verificar a eficiência das análises fornecidas;

Se os sinais que receber forem escritos, então tente aplicálos numa conta de demonstração de modo a verificar a eficiência das análises fornecidas;

Se lhe forem disponibilizados serviços de formação peça um programa detalhado, que lhe permita perceber se vale a pena pagar por este serviço ou se, pelo contrário, este é um serviço que pode obter gratuitamente.

