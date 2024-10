2024 Já em março atingimos 1.000.000 de clientes, e isto é apenas uma fração do que esperamos realizar este ano.

2023 Nos primeiros meses do ano, distribuímos milhares de ações gratuitas no âmbito de uma campanha educativa destinada a dar a conhecer o investimento em ações. Este ano, lançámos também dois novos produtos: as taxas de juro dos fundos não investidos e os Planos de Investimento - solução concebida para o investimento passivo. Encerrámos o ano com uma base de clientes que conta com mais de 897 500 investidores.

2022 Começamos o ano com uma base de clientes de 447 000 e uma nova embaixadora - a campeã polaca da UFC Joanna Jędrzejczyk. Nos meses seguintes, a nossa equipa de embaixadores está a crescer com mais estrelas do mundo do desporto, tais como: Conor McGregor, Iker Casillas e Jiri Prochazka. No final do ano, a nossa base de clientes conta já com 615 000 investidores.

2021 Obtemos uma licença DFSA (Dubai Financial Services Authority) e abrimos um escritório no Dubai. Também recebemos uma licença FSCA (Financial Sector Conduct Authority) que nos permite começar a operar na África do Sul.

2020 O lendário treinador de futebol José Mourinho torna-se o nosso embaixador da marca. Introduzimos também uma oferta inovadora de 0% de comissão para investir em ações e ETFs.

2019 Tornamo-nos uma das principais corretoras no mercado europeu e sul-americano. A XTB já tem 12 escritórios espalhados por todo o mundo. O departamento de TI que desenvolve novas tecnologias continua a crescer - emprega atualmente 120 pessoas. O nosso serviço de apoio ao cliente funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana. A oferta da XTB já inclui mais de 4500 instrumentos financeiros.

2018 Alargamos a nossa oferta em várias sucursais europeias, acrescentando ações reais e ETFs. Conseguimos mais de 20.000 contratos por ano.

2017 São criados os primeiros escritórios fora da Europa - no Chile e no Belize. A XTB International é criada no Belize para gerir as nossas operações globais.

2016 xStation 5 - uma nova versão, mais rápida e mais fiável, da nossa plataforma de investimento é desenvolvida. O ator de Hollywood, Mads Mikkelsen, torna-se o embaixador da nossa marca. Durante este período, a XTB torna-se também uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Varsóvia.

2015 Damos cada vez mais ênfase ao desenvolvimento das nossas tecnologias proprietárias - o nosso departamento de TI aumenta para 75 pessoas.

2014 A primeira versão da xStation é lançada para dispositivos móveis.

2013 Criamos a nossa primeira plataforma de negociação original - xStation 3. Este é um dos primeiros passos para tornar a XTB independente de fornecedores externos de software de negociação. Neste ano, abrimos também o nosso primeiro escritório no Chipre.

2012 Abrimos a X Financial Solutions (atualmente conhecida como X Open Hub), que fornece serviços para os clientes institucionais.

2011 A empresa cresce de forma constante - abrimos mais de 10 000 contas por ano e o número de empregados aumenta para mais de 200.

2010 Tornamo-nos o patrocinador oficial da equipa McLaren Mercedes - o logótipo XTB aparece nos carros de Fórmula 1. Abrimos também mais dois escritórios no estrangeiro - na Grã-Bretanha e na Turquia.

2009 Começamos a mudar de marca - a X-Trade Brokers transforma-se em XTB Online Trading. O nosso departamento de research é também criado durante este período.

2008 Continuamos consistentemente a nossa expansão no estrangeiro, abrindo sucursais na Eslováquia, Espanha, Roménia e Alemanha.

2007 Abrimos a primeira sucursal estrangeira da XTB na República Checa. Também nos tornámos membros da WSE. A empresa continua a crescer - já empregamos 45 pessoas. Este ano, foi também criado um departamento de TI com apenas dois funcionários no início.

2006 Organizámos a primeira edição da X-Trade Forex Cup - uma competição de investimento, que será realizada regularmente nos próximos anos. Os principais prémios incluíam carros e até 1 milhão de euros.

2005 Recebemos uma licença KNF para prestar serviços de corretagem. A nossa empresa está em constante crescimento e emprega atualmente 11 pessoas. Também recebemos o prémio “Best Broker in Europe” do Money Markets Journal.