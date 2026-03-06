Cum diferă tranzacționarea cu acțiuni CFD față de tranzacționarea tradițională cu acțiuni?

Tranzacționarea cu acțiuni CFD și tranzacționarea tradițională cu acțiuni au câteva diferențe cheie. În tranzacționarea tradițională cu acțiuni, investitorul deține acțiunile. În tranzacționarea cu CFD, investitorul încheie un contract cu brokerul pentru a plăti sau a primi diferența de preț în funcție de direcția tranzacției. Una dintre diferențele cheie dintre acestea două este marja și efectul de levier. În tranzacționarea cu CFD, poți efectua tranzacții pentru sume care depășesc capitalul investit. Poate crește randamentul unei investiții, dar poate crește și riscul de pierdere dacă investiția nu evoluează conform așteptărilor. Acest efect de levier nu este disponibil în tranzacțiile tradiționale cu acțiuni, unde prețul de cumpărare integral al acțiunilor trebuie plătit în avans. Tranzacționarea cu CFD permite investitorilor să vândă în lipsă acțiuni, adică să profite de pe urma scăderii prețurilor, ceea ce nu este posibil la tranzacționarea tradițională de acțiuni. Cu toate acestea, trebuie amintit că investiția în acțiuni CFD este mai riscantă decât investiția în acțiuni tradiționale.