CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
SAN1.ES

Acțiuni cu deținere

Banco Santander SA
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Banco Santander SA

Banco Santander SA
0 EUR*
10 EUR
10:00 - 18:30
Băncile europene revin și performează la...

3 iulie 2025

Băncile europene înregistrează profituri...

4 martie 2025

Sondajul NY Fed: așteptări mai mari privind...

8 ianuarie 2026
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

