CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Coca-Cola Co

Coca-Cola este o marcă de băuturi renumită, cunoscută la nivel mondial pentru băutura sa caracteristică, cola, și pentru o gamă variată de băuturi răcoritoare.

Tranzacționarea acțiunilor Coca-Cola oferă diverse avantaje pentru investitori. Coca-Cola este o companie multinațională cu o prezență puternică pe piață și o istorie de succes. Aceasta operează în peste 200 de țări și oferă un portofoliu divers de băuturi, inclusiv băuturi răcoritoare carbogazoase, sucuri și băuturi sportive. Rețeaua de distribuție globală a companiei și recunoașterea mărcii contribuie la stabilitatea și potențialul de creștere al acesteia.

Printre faptele interesante despre Coca-Cola se numără originile sale care datează din 1886, când farmacistul John Pemberton a creat formula originală. De-a lungul timpului, Coca-Cola a devenit un simbol al culturii americane și și-a extins ofertele de produse pentru a răspunde preferințelor în continuă evoluție ale consumatorilor. Valoarea mărcii și campaniile de marketing au jucat un rol semnificativ în succesul Coca-Cola, tranzformând-o în una dintre cele mai recunoscute și valoroase mărci din întreaga lume.

Atunci când tranzacționezi acțiuni Coca-Cola, este important să iei în considerare programul de tranzacționare optim. Acțiunile Coca-Cola sunt listate în principal la Bursa de Valori din New York (NYSE), care funcționează între intervalul 9:30 și 16:00, Eastern Time (15:30-22:00 CET), în zilele lucrătoare. În acest interval, există de obicei o activitate de tranzacționare și o lichiditate mai mare, oferind condiții favorabile pentru executarea tranzacțiilor. Cu toate acestea, înainte de a activa tranzacții, este esențial să fie efectuată o analiză a pieței, precum și monitorizarea știrilor și evenimentelor relevante care pot avea impact asupra prețului acțiunilor Coca-Cola.

În concluzie, Coca-Cola este o companie de băuturi recunoscută la nivel mondial, cu un portofoliu de produse diversificat. Verificarea programului de tranzacționare, efectuarea unei analize amănunțite și gestionarea adecvată a riscurilor sunt factori cheie atunci când tranzacționezi acțiunile acestei companii.
Informații interesante

Inventatorul Coca-Cola: Inventatorul Dr. John Stith Pemberton a creat băutura Coca-Cola în 1886 ca remediu la durerile de cap. Formula originală conținea extracte de frunze de coca, nuci kola, zahăr, apă și cofeină. Astăzi, Coca-Cola este una dintre cele mai cunoscute băuturi răcoritoare din lume, compania vânzând zilnic peste 1 miliard de băuturi.

Aristocrații dividendelor: Coca-Cola face parte din grupul companiilor cunoscute sub numele de Aristocrați ai dividendelor. Acest grup cuprinde companii care au mărit dividendele ani la rând. Coca-Cola are un istoric îndelungat în ceea ce privește creșterea dividendelor și este o opțiune bună pentru investitorii axați pe venituri din dividende.

Marca puternică a Coca-Cola: Brandul puternic al Coca-Cola, marketingul, cercetarea și inovarea au ajutat compania să obțină o cotă de piață importantă în industria băuturilor non-alcoolice. Compania are un portofoliu diversificat, care include băuturi răcoritoare acidulate, cafea, băuturi sportive și multe altele.

Performanța istorică: De la IPO-ul din 1919 când au fost vândute 500 000 de acțiuni la 40$ bucata, acțiunile au înregistrat o apreciere semnificativă, experții estimând o creștere a prețului de la 40 de dolari la 10 milioane de dolari pe acțiune de-a lungul unui secol, luând în considerare și divizările și reinvestirea.

Prezența la evenimente majore: Strategiile de marketing ale Coca-Cola au făcut ca aceasta să fie omniprezentă la diverse evenimente globale, cum ar fi Cupa Mondială de Fotbal, Jocurile Olimpice și Turul Franței. Coca-Cola a devenit și un simbol al Crăciunului, ceea ce sporește popularitatea și semnificația culturală a acesteia.

Portofoliul diversificat al Coca-Cola: The Coca-Cola Company și-a extins gama de produse pentru a include peste 3.000 de băuturi și peste 500 de mărci. În timp ce produsul său emblematic, Coca-Cola, rămâne un produs de top, compania oferă o mare varietate de băuturi, precum băuturi răcoritoare, apă, băuturi sportive, cafea și băuturi energizante.

Succesul IPO-ului Coca-Cola: Listarea companiei Coca-Cola din 1919 a fost una dintre cele mai de succes din industria alimentară. În cadrul IPO-ului au fost vândute 500.000 de acțiuni la prețul de 40 de dolari pe acțiune, ceea ce a reprezentat o investiție profitabilă pentru cei care au cumpărat la momentul respectiv.

Marketingul neconvențional: Abordarea de marketing a Coca-Cola în timpul celui de-al doilea război mondial a fost inedită. Băutura era disponibilă în 44 de țări, inclusiv în cele aflate de ambele părți ale conflictului. Soldații puteau cumpăra o sticlă de Coca-Cola pentru doar 5 cenți. Această strategie a contribuit la consolidarea brandului.

Creșterea dividendelor: Coca-Cola a crescut în mod constant plățile de dividende în ultimele decenii. Are o reputație solidă în ceea ce privește generarea de profituri anuale, ceea ce o face o investiție atractivă pentru veniturile din dividende. Istoricul de creștere a dividendelor sporește atractivitatea acesteia ca opțiune pe termen lung.

Acțiunile valoroase ale Coca-Cola: Începând cu 21 februarie 2023, Coca-Cola a fost inclusă în indici majori precum Nasdaq 100, S&P 500 și Dow Jones Industrial Average (DJIA). Este a 33-a cea mai valoroasă companie din lume, cu o valoare de piață de aproximativ 260.199 milioane de dolari, ceea ce evidențiază importanța sa pe piața bursieră globală.

Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Compania Coca-Cola are o istorie bogată. Formula pentru Coca-Cola a fost dezvoltată de John Pemberton în 1886, iar în 1888 drepturile asupra formulei au fost achiziționate de Asa Griggs Candler. Compania Coca-Cola a fost înființată oficial în 1892. În 1919, compania a fost cumpărată de un grup de oameni de afaceri condus de Ernest Woodruff pentru 25 de milioane de dolari.

Structura de capital a Coca-Cola se referă la modul în care compania își finanțează operațiunile prin intermediul unei combinații de datorii și capitaluri proprii. Aceasta determină proporția de datorii și de capitaluri proprii pe care o utilizează compania. De-a lungul anilor, Coca-Cola a menținut un bun control al structurii sale de capital. Aceasta avea o capitalizare de piață de aproximativ 275,5 miliarde de dolari la data de 23 decembrie 2022. Capitalul propriu total al companiei este de 22,8 miliarde de dolari, iar datoriile sale totale se ridică la 92,47 miliarde de dolari....

Coca-Cola a stabilit obiective pe termen lung pentru a crea valoare pentru acționarii săi. Aceste obiective includ o creștere solidă a veniturilor de 4% până la 6%, o creștere a venitului operațional de 6% până la 8%, o creștere semnificativă a EPS și o conversie îmbunătățită a fluxului de numerar liber. Strategia companiei se concentrează pe convertirea creșterii veniturilor de top în crearea de valoare.

Investiția în Coca-Cola implică riscuri, ca orice investiție. Factori precum volatilitatea pieței, schimbările în preferințele consumatorilor și concurența pot avea un impact asupra performanței companiei. Este esențial să evaluați cu atenție aceste riscuri și să le luați în considerare în procesul de luare a deciziilor de investiții. Efectuarea unor cercetări amănunțite și solicitarea de îndrumare din partea unui consilier financiar te pot ajuta să evaluezi riscurile și să faci alegeri de investiții în cunoștință de cauză.

Scopul companiei Coca-Cola este de a veni cu un produs nou și inovator în lume și de a face diferența. Compania realizează acest lucru prin oferirea unei game variate de băuturi vândute în peste 200 de țări și teritorii. Portofoliul companiei cuprinde mărci bine cunoscute, precum Coca-Cola, Sprite, Fanta, Dasani și Powerade, etc. Coca-Cola se angajează să aplice practici durabile, inclusiv aprovizionarea cu apă, reciclarea ambalajelor, aprovizionarea durabilă și reducerea emisiilor de carbon în întregul său lanț valoric. Scopul lor este de a avea un impact pozitiv asupra indivizilor, comunităților și mediului înconjurător.

Coca-Cola are un portofoliu diversificat de peste 200 de mărci la nivel mondial, dar unele dintre mărcile sale populare includ Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta, Minute Maid, Powerade, Dasani, SmartWater, Costa Coffee, Honest Tea și Simply Orange, printre altele.

Coca-Cola Company supraveghează îndeaproape formula siropului Coca-Cola, care este combinat cu apă carbogazoasă pentru a crea băutura răcoritoare cola emblematică a companiei. Formula exactă este un secret comercial foarte bine păzit, cunoscut doar de câțiva angajați selectați și anonimi ai companiei.

De-a lungul anilor, Coca-Cola s-a confruntat cu critici pe diferite fronturi. Printre cele mai frecvente numărăm preocupările legate de efectele consumului de băuturi zaharoase asupra sănătății, problemele de mediu legate de deșeurile de plastic și de utilizarea apei, acuzațiile de marketing agresiv pentru copii, controversele privind practicile de muncă și disputele privind drepturile de apă în anumite comunități.

Coca-Cola Zero Sugar este o cola dietetică produsă de Coca-Cola Company. A fost introdusă în 2005 sub numele de Coca-Cola Zero și a suferit modificări ale formulei de-a lungul anilor. Băutura este comercializată ca o alternativă fără calorii și fără zahăr la Coca-Cola obișnuită, oferind un gust similar, dar fără zahăr adăugat.

Veniturile Companiei Coca-Cola variază de la an la an. Pentru cele mai actualizate și exacte informații privind veniturile companiei se recomandă consultarea rapoartelor financiare oficiale ale companiei, a anunțurilor sau a surselor financiare de încredere. În 2022 veniturile companiei au fost raportate la 43,0 miliarde de dolari.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

