71% din conturile CFD de retail pierd bani.
Netflix Inc
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Netflix Inc

Netflix este un serviciu popular de streaming, recunoscut pentru colecția sa extinsă de filme, emisiuni TV, documentare și multe altele, care se adresează bazei sale de abonați. Înființat în 1997, Netflix a devenit un jucător important în industria de divertisment, mândrindu-se cu milioane de utilizatori din întreaga lume. Printre factorii cheie care contribuie la succesul Netflix se numără colecția sa vastă de conținut, interfața ușor de utilizat și abordarea inovatoare a producțiilor originale.

Un aspect notabil al Netflix este accentul pe care îl pune în mod constant pe producția de conținut original. Compania investește semnificativ în crearea de emisiuni și filme exclusive și captivante, diferențiindu-se astfel de companiile media tradiționale. Această strategie nu numai că a ajutat Netflix să cultive o bază de utilizatori dedicată, dar și să se impună ca un jucător important în industria de streaming.

În calitate de investitor care tranzacționează acțiunile Netflix, este esențial să rămâi bine informat cu privire la factorii care pot avea un impact asupra prețului acțiunilor companiei. Printre considerentele cheie se numără creșterea numărului de abonați ai Netflix, achiziția de conținut, concurența din industria de streaming și sentimentul general al pieței. Monitorizarea știrilor din industrie, a rapoartelor financiare și a opiniilor analiștilor poate oferi informații valoroase pentru a lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză și pentru a spori probabilitatea de succes.

În concluzie, Netflix a revoluționat modul în care oamenii consumă producții de divertisment prin oferirea unui serviciu de streaming proeminent. Tranzacționarea acțiunilor Netflix permite investitorilor să profite de mișcările de preț ale acțiunilor Netflix. Fiind atenți la orele de funcționare ale pieței, fiind la curent cu performanțele companiei și luând în considerare alți factori relevanți, investitorii pot lua decizii bine informate atunci când tranzacționează acțiunile Netflix.
Informații interesante

Începuturile companiei: Netflix a fost fondată pe 29 august 1997, în Scotts Valley, California, de Reed Hastings și Marc Randolph. Inițial, a început ca un serviciu de închiriere de DVD-uri, permițând oamenilor să închirieze DVD-uri online și să le primească prin poștă.

Modelul bazat pe abonament: Netflix a revoluționat industria divertismentului la domiciliu prin introducerea unui serviciu de închiriere online de DVD-uri pe bază de abonament. Acest model inovator a permis clienților să aibă acces la o selecție vastă de titluri fără taxe de întârziere.

Streaming Video-On-Demand (SVOD): În timp, Netflix și-a transformat modelul de afaceri și a introdus servicii de streaming video la cerere (SVOD). Această mișcare a marcat o schimbare semnificativă în modul în care clienții consumau filme și producții video, din confortul caselor lor și cu streaming direct pe dispozitivele personale.

Acoperire globală: Netflix a devenit cel mai mare serviciu online de închiriere de filme pe DVD din lume, cu peste 139 de milioane de abonamente plătite la nivel mondial la 31 iulie 2023. Permite tehnologii precum Dolby Vision, 4K și HDR10.

Logo roșu consacrat: Logo-ul roșu al Netflix a devenit un simbol la nivel mondial, iar marca este recunoscută pe scară largă pentru culoarea roșie izbitoare și pentru interfața ușor de utilizat a platformei de streaming.

Succesul conținutului original: Netflix și-a crescut popularitatea și a obținut o mulțime de aprecieri pentru serialele și filmele sale originale. A creat rapid o colecție vastă de titluri originale, ceea ce a contribuit la atractivitatea sa în rândul abonaților.

Algoritm de recomandare precis: Succesul Netflix se datorează în parte algoritmului său incredibil de precis de recomandări. Acest algoritm sugerează conținut adaptat la preferințele fiecărui client în parte, îmbunătățind experiența utilizatorului.

Conținut premiat: De-a lungul anilor, conținutul original al Netflix a câștigat numeroase premii, inclusiv premii Emmy și Oscar. Această recunoaștere a consolidat poziția Netflix de producător pentru filme și seriale.

Trendsetter global în materie de divertisment: Succesul Netflix a inspirat creșterea calității serviciilor de streaming în întreaga lume. Impactul său asupra industriei de divertisment a dus la o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care oamenii consumă divertisment, îndepărtându-se de televiziunea tradițională.

Inovare continuă: Netflix a îmbrățișat în mod constant progresele tehnologice și a continuat să își inoveze platforma. Adaptabilitatea și dorința sa de a explora idei noi au contribuit la succesul său pe termen lung ca lider de piață în industria de streaming.

Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Cu siguranță! Cu ajutorul CFD-urilor poți avea expunere la fluctuațiile de preț ale acțiunilor Netflix, fără a avea acțiunile cu deținere. Prin tranzacționarea CFD-urilor poți profita atât de creșterea, cât și de scăderea prețurilor. 

Există mai multe avantaje în tranzacționarea CFD-urilor Netflix. Un avantaj cheie este capacitatea de a tranzacționa cu efect de levier, ceea ce permite controlarea pozițiilor mai mari cu un capital mai mic. Un alt avantaj este flexibilitatea de a profita de pe urma mișcărilor de preț, atât în sus, cât și în jos, prin poziții long sau short. În plus, CFD-urile permit tranzacționarea acțiunilor Netflix și în timpul orelor de piață extinse, oferind mai multe oportunități pentru potențiale profituri.

Există mai mulți factori care pot afecta prețul acțiunilor Netflix. Printre aceștia se numără rezultatele financiare ale companiei, numărul de abonați, eforturile de achiziție și de producție de conținut, concurența din partea altor servicii de streaming, tendințele pieței și condițiile economice generale. În plus, știrile sau anunțurile semnificative legate de Netflix pot avea impact asupra prețului acțiunilor. Este esențial pentru investitori să rămână la curent cu acești factori pentru a lua decizii de tranzacționare informate.

CFD-urile Netflix pot fi tranzacționate în timpul programului de piață obișnuit al acțiunii de bază. Întrucât Netflix este listată la bursa NASDAQ, tranzacționarea are loc de obicei între orele 16:30 și 23:00, orele României. Cu toate acestea, este important să verifici programul de tranzacționarea și orice potențiale variații aplicabile condițiilor oferite de brokerul tău.

Tranzacționarea CFD-urilor Netflix implică riscuri pe care traderii trebuie să le cunoască. Deoarece CFD-urile sunt produse cu efect de levier, acestea au potențialul de a înregistra atât profituri, cât și pierderi semnificative. Este esențial să gestionezi cu atenție riscurile prin implementarea instrumentelor de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele stop-loss și tehnicile de management pentru dimensiunile pozițiilor. De asemenea, traderii ar trebui să rămână la curent cu evoluțiile pieței și să utilizeze analize adecvate pentru a lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.

Performanța istorică a acțiunilor Netflix poate fi găsită pe site-uri financiare precum Yahoo Finance. La momentul scrierii articolului, prețul acțiunilor Netflix este de 570 de dolari.

Printre riscurile potențiale ale investiției în Netflix se numără concurența tot mai mare în industria de streaming, necesitatea de a investi continuu în producția de conținut, posibila fluctuație a numărului de abonați și fluctuațiile costurilor de licențiere a conținutului.

În prezent, Netflix nu plătește dividende acționarilor săi.

La momentul scrierii articolului, capitalizarea de piață a Netflix este de aproximativ 247 de miliarde USD.

Printre indicatorii financiari cheie folosiți pentru evaluarea Netflix putem număra: raportul price to earning (P/E), raportul price to sales (P/S) și raportul enterprise value-to-revenue multiple (EV/Revenue).

Avantajele competitive ale Netflix în industria de streaming includ vasta sa bibliotecă de filme și producții, recunoașterea puternică a brandului, algoritmii de recomandare personalizată și prezența globală.

Strategia de producție a Netflix joacă un rol crucial în atragerea și păstrarea abonaților, ceea ce, la rândul său, influențează performanța sa financiară. Investind în producția de conținut original și acordând licențe pentru emisiuni și filme populare, Netflix urmărește să ofere abonaților săi o ofertă de conținut atractivă și diversificată.

Netflix își monetizează platforma în principal prin intermediul abonamentelor. Cu toate acestea, a explorat și modele susținute de publicitate și ar putea dezvolta formate de publicitate direcționată pentru a genera venituri suplimentare.

Avantajele investiției în Netflix includ poziția de lider de piață, brandul puternic și potențialul de creștere în industria de streaming. Cu toate acestea, dezavantajele pot include concurența intensă, presiunile asupra costurilor de producție și volatilitatea pieței bursiere.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

