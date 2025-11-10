mai mult
PFE.US - Acțiuni cu deținere

Pfizer Inc
Investește în Pfizer Inc

Pfizer, o companie farmaceutică importantă, este specializată în dezvoltarea de medicamente, vaccinuri și produse de îngrijire a sănătății de consum. Dacă ești interesat să investești în Pfizer, ai două opțiuni: achiziționarea de acțiuni fizice prin investiții tradiționale sau specularea mișcărilor prețului acțiunilor prin tranzacționare. 

Este important de luat în considerare faptul că prețul acțiunilor Pfizer poate fi influențat de diverși factori, inclusiv performanța financiară a companiei, evoluția produselor, concurența și sentimentul general al pieței. Informarea cu privire la acești factori și efectuarea unei analize de piață amănunțite pot ajuta la luarea unor decizii de tranzacționare informate.

În ceea ce privește cel mai bun moment pentru a tranzacționa acțiuni Pfizer, orele de tranzacționare se aliniază de obicei cu orele de piață obișnuite ale acțiunii suport. Întrucât Pfizer este listată la Bursa de Valori din New York (NYSE), tranzacționarea are loc, în general, în timpul orelor de tranzacționare ale NYSE. Cu toate acestea, este recomandat să confirmi orele de tranzacționare specifice cu brokerul tău deoarece acestea pot avea variații.

Printre aspectele fascinante despre Pfizer se numără înființarea sa în 1849 de către Charles Pfizer și Charles F. Erhart. În anii 1940, Pfizer a jucat un rol esențial numărându-se printre primii producători în masă de penicilină, un antibiotic revoluționar. Astăzi, Pfizer este o companie biofarmaceutică bazată pe cercetare, recunoscută la nivel mondial, care cuprinde diverse arii terapeutice și se mândrește cu o capitalizare de piață semnificativă.

În concluzie, Pfizer prezintă oportunități pentru investitorii care doresc să se implice în industria farmaceutică. Înainte de a investi în această companie este recomandat să te documentezi amănunțit, să înțelegi riscurile asociate și să te informezi cu privire la condițiile de piață astfel încât să poți lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.
0 USD
10 USD
16:30 - 23:00

Informații interesante

Inovațiile farmaceutice: Pfizer este o companie biofarmaceutică globală bazată pe cercetare, care dezvoltă și produce medicamente și produse de îngrijire a sănătății în diverse sectoare terapeutice. Produsele sale sunt rezultatul muncii a 1.500 de oameni de știință, peste 500.000 de teste de laborator și peste 36 de studii clinice preliminare.

Vaccinul de pionierat COVID-19: Pfizer a ținut prima pagină a ziarelor în 2020 cu vestea pozitivă privind eficacitatea de 95% a vaccinului său COVID-19, dezvoltat în colaborare cu BioNTech. Vaccinul a jucat un rol crucial în combaterea pandemiei globale și a contribuit la proeminența Pfizer în industria de sănătate.

Medicamente populare: Pfizer este producătorul unor medicamente populare precum: Lyrica (Pregabalin) pentru fibromialgie și dureri neuropatice, Lipitor (atorvastatin) pentru scăderea colesterolului din sânge, Zithromax (azitromicină) ca antibiotic, Celebrex (celecoxib) ca medicament antiinflamator și Viagra (sildenafil) pentru disfuncția erectilă.

O lungă istorie de succes: Pfizer își are rădăcinile în 1849, când a fost înființată în New York de Charles Pfizer și Charles F. Erhart. Inițial, a fost o afacere chimică care producea antiparazitare și acid citric. În timp, a crescut și a devenit una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume.

Angajamentul față de cercetare: Pfizer continuă să investească în cercetare și dezvoltare, lucrând la 95 de proiecte aflate în diferite stadii ale studiilor clinice. Acest angajament față de inovare și de noi tratamente este esențial pentru succesul pe termen lung al companiei în sectorul sănătății.

Accent pe vaccinuri: Pfizer este un jucător important pe piața vaccinurilor, furnizând vaccinurile sale guvernului federal, centrelor de control și prevenire a bolilor (CDC), angrosiștilor, cabinetelor de furnizori individuali, farmaciilor cu amănuntul și rețelelor integrate de distribuție.

Impactul asupra asistenței medicale: Medicamentele și vaccinurile Pfizer au avut un impact semnificativ asupra unor domenii medicale cum ar fi oncologia, cardiologia, imunologia, endocrinologia și neurologia. Contribuțiile sale la prevenirea bolilor, la tratamentul și la starea de bine au făcut din Pfizer un jucător cheie în industria sănătății.

Aprobări de reglementare în curs: Pfizer a primit aprobări de reglementare pentru diverse tratamente, inclusiv pentru deficiența hormonală pediatrică, alopecia severă și terapia genetică pentru hemofilie B. Aceste aprobări au consolidat poziția companiei pe piață și i-au mărit portofoliul.

Oportunități de tranzacționare: Investitorii interesați de Pfizer pot explora mai multe opțiuni de tranzacționare, inclusiv CFD-urile (contracte pentru diferență) care oferă expunere la mișcările prețului acțiunilor Pfizer fără a le deține. Aceste produse oferă beneficii precum expunerea totală cu un depozit mic și ore de tranzacționare extinse.

Longevitate și stabilitate: Istoria Pfizer ca societate cotată la bursă face ca acțiunile sale să fie accesibile investitorilor interesați să cumpere acțiuni. Reputația și poziția sa de jucător important în industria farmaceutică contribuie la atractivitatea sa pentru investitorii care caută companii stabile și consacrate.

10 noiembrie 2025

4 noiembrie 2025

12 septembrie 2025
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Poți găsi informații privind performanța financiară, structura companiei Pfizer și planurile de viitor vizitând site-ul Pfizer, secțiunea dedicată relațiilor cu investitorii sau accesând rapoartele disponibile în baza de date SEC. Aceste resurse oferă informații complete despre operațiunile Pfizer.

Pfizer generează venituri la nivel mondial prin dezvoltarea, fabricarea și vânzarea unei game diverse de produse biofarmaceutice. Portofoliul companiei include medicamente, vaccinuri și produse de sănătate de consum. Pfizer colaborează cu alte companii și activează pe piețe foarte competitive.

Pfizer se află în plin proces de transformare digitală pentru a deveni o organizație orientată spre știință și mai centrată pe pacient. Această transformare implică utilizarea analizelor avansate, a platformelor de date și a unor perspective cuprinzătoare pentru a-și îmbunătăți capacitățile în mai multe domenii funcționale. Accentul este pus pe sprijinirea cercetării, dezvoltării, operațiunilor medicale, aprovizionării și activităților comerciale.

Rezerva de noi medicamente în curs de dezvoltare a Pfizer include mai multe medicamente potențiale aflate în diferite stadii de dezvoltare, cum ar fi:

PF-07923567 / RV-299 pentru infecția cu virusul sincițial respirator

CTB+AVP (PF-07612577) pentru infecții complicate ale tractului urinar (cUTI)

PF-07817883 pentru infecția COVID-19

PF-06835375 pentru Lupus

PF-07054894 pentru boala inflamatorie intestinală

PF-07242813 pentru dermatită atopică

PF-07295324 pentru dermatită atopică

Pfizer contribuie la asistența medicală și la societate prin dezvoltarea și furnizarea de medicamente și vaccinuri inovatoare care prelungesc și îmbunătățesc viața oamenilor. Își aplică expertiza științifică și resursele globale pentru a aborda cele mai temute boli ale timpului nostru și lucrează pentru bunăstare, prevenire, tratamente și vindecare. De asemenea, colaborează cu furnizorii de servicii medicale, guvernele și comunitățile locale pentru a sprijini și extinde accesul la asistență medicală fiabilă și la prețuri accesibile în întreaga lume.

Pfizer produce și vinde o gamă largă de produse, inclusiv medicamente eliberate pe bază de rețetă, vaccinuri și produse de îngrijire a sănătății de consum. Portofoliul lor include medicamente pentru diferite arii terapeutice, cum ar fi cardiovascular, oncologie, inflamații, boli rare și altele. Oferă, de asemenea, mărci bine cunoscute de produse de îngrijire a sănătății de consum pentru utilizare fără prescripție medicală.

Una dintre descoperirile recente ale Pfizer este dezvoltarea PAXLOVID™ (comprimate de nirmatrelvir și comprimate de ritonavir) pentru tratamentul COVID-19. Studiul de fază 2/3 EPIC-HR a arătat rezultate promițătoare, inclusiv o reducere cu 86% a riscului relativ de spitalizări sau de deces din orice cauză. Pfizer a depus o cerere de medicament nou (NDA) la FDA din SUA pentru aprobarea PAXLOVID™.

Din informațiile furnizate, nu există nicio mențiune specifică privind viitoarele parteneriate sau achiziții ale Pfizer. Este întotdeauna recomandat să consulți cele mai recente știri despre Pfizer sau surse de încredere pentru cele mai recente informații despre colaborări sau achiziții.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

